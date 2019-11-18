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В Госдуме приветствуют создание Фонда общественных интересов "Яндекса"

Глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Создание Фонда общественных интересов компании "Яндекс" позволит осуществлять управление ей на основе сбалансированных решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности. Такое мнение высказал в понедельник председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя изменения в структуре корпоративного управления "Яндекса".

"Яндекс является безусловным лидером российской IT-индустрии, создав экосистему из более чем 90 сервисов, охватывающих различные сферы жизни современного общества", - приводит слова парламентария его пресс-служба. "Можно только приветствовать заявленные изменения, поскольку создаваемая некоммерческая организация "Фонд общественных интересов" позволит осуществлять управление компанией на основе сбалансированных решений, отвечающих ожиданиям российских пользователей и интересам национальной безопасности", - добавил он.

Практика показывает, что решения, выработанные на основе саморегулирования, органично дополняют действующие нормы законодательства, отметил Левин. "Участие в совете директоров фонда представителей пяти ведущих университетов усилит позиции "Яндекса" на высококонкурентном мировом рынке", - считает он.

Ранее совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять поправки в структуре корпоративного управления, которые в том числе предполагают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Фонд общественных интересов не будет иметь экономических прав, но получит некоторые права управления. В него переведут приоритетную акцию компании, что позволит новой структуре блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV.

Теги
РоссияЛевин, Леонид Леонидович
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