"Яндекс" оценил свою возможную реструктуризацию в $12 млн

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" оценил свои затраты на возможные изменения в структуре корпоративного управления, которые, в том числе подразумевают создание специального Фонда общественных интересов, в $12 млн. Об этом говорится в материалах компании, подготовленных к внеочередному собранию акционеров 20 декабря.

"Совокупные сборы и расходы, которые мы ожидаем понести в связи с предложенной реструктуризацией оцениваются примерно в $12 млн", - говорится в сообщении компании.

Совет директоров "Яндекса" 18 ноября рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые, в том числе, подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления.

В него переведут приоритетную акцию компании, что даст новой структуре право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV. Новый фонд "Яндекса" выдвинет в качестве членов совета директоров компании проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова и гендиректора компании "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.