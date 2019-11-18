"Яндекс" сменит структуру управления в интересах бизнеса и государства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. После нескольких месяцев бурных дискуссий о законопроекте, направленном на ограничение доли иностранных инвесторов в крупнейших российских интернет-компаниях, "Яндекс" нашел компромиссное решение, которое может удовлетворить как инвесторов, так и государство.

Речь идет о новой схеме корпоративного управления компанией. По аналогии с механизмом "золотой акции", который был предложен правительству 10 лет назад, новая схема также позволит соблюсти интересы государства. "Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса "Яндекса" и защитит интересы страны", - заявил в письме сотрудникам основатель "Яндекса" Аркадий Волож. "Новая структура создается такой, чтобы это строение простояло многие годы, и нас не трясло от внешних событий так, как это было в последнее время", - подчеркнул Волож. "Золотая акция 2.0" В структуре "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит от Сбербанка "золотую акцию" компании (сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в одних руках). Фонд получит "золотую акцию" с более широкими полномочиями: она даст право выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Новая структура также получит право вето по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

После создания фонд выдвинет в совет директоров "Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого. В совет директоров самого фонда "Яндекс" пригласил представителей университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании партнерские отношения. Пять мест получат представители вузов, с которыми у "Яндекса" есть совместные образовательные и научные проекты: ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО. Трех независимых директоров представят негосударственные организации: Российский союз промышленников и предпринимателей (РССП), школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы. Также в совет фонда войдут руководители "Яндекса": основатель и гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор "Яндекса" в России и HR-директор Елена Бунина. При этом в "Яндексе" признают, что изменения могут повлиять на финансовое положение компании, негативно повлиять на бренд, а также "создать ощущение более активного участия государства" в работе компании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что решение "Яндекса" не было согласовано с Кремлем, хотя компания и находится в поле особого внимания государства. Элегантное решение После заявления "Яндекса" депутат "Единой России" Антон Горелкин - автор законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в интернет-компаниях - сообщил, что отзовет свой законопроект для его доработки. В нынешнем варианте документ предусматривает, что иностранцы не могут владеть или контролировать более 20% в значимых российских информационных ресурсах. Правительство законопроект поддержало, но рекомендовало ограничить иностранное участие 50% минус акция.