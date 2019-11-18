"Яндекс" сменит структуру управления в интересах бизнеса и государства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. После нескольких месяцев бурных дискуссий о законопроекте, направленном на ограничение доли иностранных инвесторов в крупнейших российских интернет-компаниях, "Яндекс" нашел компромиссное решение, которое может удовлетворить как инвесторов, так и государство.
Речь идет о новой схеме корпоративного управления компанией. По аналогии с механизмом "золотой акции", который был предложен правительству 10 лет назад, новая схема также позволит соблюсти интересы государства.
"Надо было найти решение, которое станет оптимальным для трех сторон: оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах бизнеса "Яндекса" и защитит интересы страны", - заявил в письме сотрудникам основатель "Яндекса" Аркадий Волож.
"Новая структура создается такой, чтобы это строение простояло многие годы, и нас не трясло от внешних событий так, как это было в последнее время", - подчеркнул Волож.
"Золотая акция 2.0"
В структуре "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит от Сбербанка "золотую акцию" компании (сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в одних руках).
Фонд получит "золотую акцию" с более широкими полномочиями: она даст право выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Новая структура также получит право вето по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.
После создания фонд выдвинет в совет директоров "Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.
В совет директоров самого фонда "Яндекс" пригласил представителей университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании партнерские отношения. Пять мест получат представители вузов, с которыми у "Яндекса" есть совместные образовательные и научные проекты: ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО.
Трех независимых директоров представят негосударственные организации: Российский союз промышленников и предпринимателей (РССП), школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы.
Также в совет фонда войдут руководители "Яндекса": основатель и гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор "Яндекса" в России и HR-директор Елена Бунина.
При этом в "Яндексе" признают, что изменения могут повлиять на финансовое положение компании, негативно повлиять на бренд, а также "создать ощущение более активного участия государства" в работе компании.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что решение "Яндекса" не было согласовано с Кремлем, хотя компания и находится в поле особого внимания государства.
Элегантное решение
После заявления "Яндекса" депутат "Единой России" Антон Горелкин - автор законопроекта об ограничении доли иностранных инвесторов в интернет-компаниях - сообщил, что отзовет свой законопроект для его доработки.
В нынешнем варианте документ предусматривает, что иностранцы не могут владеть или контролировать более 20% в значимых российских информационных ресурсах. Правительство законопроект поддержало, но рекомендовало ограничить иностранное участие 50% минус акция.
При этом глава Минкомсвязи Константин Носков заявлял, что категорически не поддерживает законопроект. По его словам, те компании, против которых фактически направлен этот документ, в частности, "Яндекс" и Mail.ru Group, - "это наше национальное достояние, которые дают нам шанс, что наша страна будет занимать достойное место в цифровом мире".
В своем Telegram-канале Горелкин назвал предложенную "Яндексом" схему "очень элегантным решением". Вместе с тем он заявил, что считает свой законопроект необходимым "в современной динамике развития цифровой экономики", а также выразил уверенность, что после доработки документ будет принят. В свою очередь в "Яндексе" поддержали депутата, заявив, что его идеи "могут быть достигнуты менее болезненными для интернет-индустрии методами".
По словам главы Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, поиск и внедрение эффективных форматов взаимодействия крупных интернет-игроков и государства - важнейшая задача современности как в России, так и во всем мире. А представленная "Яндексом" схема является "разумно сбалансированным компромиссом и довольно эффективным решением", считает Плуготаренко.
"При том, что сама задача была очень сложной. С одной стороны, должен быть предложен механизм, который устроит государство. С другой стороны, при решении этой задачи важно сохранить операционную и стратегическую свободу для компаний, являющихся системообразующими для отрасли", - отметил глава РАЭК.
Как подчеркивает аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин, "Яндекс" предложил "новый и более расширенный инструментарий" контроля, который при этом остается "экстренным рычагом воздействия". При этом он полагает, что связь между заявлениями "Яндекса" и инициативой Горелкина, скорее, косвенная (об отсутствии прямой связи говорил и Песков).
Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух высказал мнение, что благодаря реорганизации "Яндекс" сможет приобрести "определенную устойчивость". "В данном случае он становится прозрачным для государства, прогнозируемым для внешних партнеров. И мне кажется, что найден достаточно хороший способ найти, с одной стороны, развитие, с другой - обеспечить устойчивость политики и экономики", - говорит эксперт.
При этом эксперты напоминают, что предложенные изменения еще должны поддержать акционеры "Яндекса". И, по словам аналитика инвестиционной компании Sova Capital Михаила Терентьева, риск того, что акционеры не одобрят это решение, все же существует.
"Нам это риск представляется маловероятным, но он существует. Если реструктуризация будет одобрена и состоится, это, по нашему мнению, снизит дальнейшие регуляторные риски для "Яндекса" и позволит компании сфокусироваться на развитии бизнеса", - отмечает Терентьев.
Собрание акционеров "Яндекса", на котором будет обсуждаться реорганизация управления компании, запланировано на 20 декабря.