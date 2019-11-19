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Санкции США против Huawei

В Huawei заявили, что отсрочка ограничений не меняет несправедливого отношения США

Китайская компания призвала американские власти вывести ее из черного списка

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Временное продление лицензии, позволяющей американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США, не меняет несправедливого отношения Соединенных Штатов к китайскому производителю. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Huawei.

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"Независимо от того, продлевается ли временная лицензия, она по-прежнему имеет ограничительное влияние на Huawei и не может изменить того факта, что компания подвергалась несправедливому обращению", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.

"Мы всегда считали, что США внесли Huawei в [черный] список наряду с такими компаниями, которые нанесли гораздо более серьезный ущерб, чем Huawei. Это не только приносит экономические убытки американским компаниям, сотрудничающим с Huawei, но и подорвет сотрудничество и взаимное доверие в глобальной цепочке поставок", - говорится в сообщении.

"Мы призываем правительство США прекратить несправедливое отношение к Huawei и вывести компанию из черного списка", - указывается в заявлении.

В понедельник Министерство торговли США продлило на 90 дней - до 16 февраля 2020 года - лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность США. Продление срока лицензии позволит некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
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