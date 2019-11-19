Исследование: у каждого четвертого заемщика в России просроченная задолженность по кредиту

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Просроченную более чем на три месяца задолженность по банковскому кредиту имеет каждый четвертый заемщик в РФ (10 млн граждан), говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"На текущий момент просроченные обязательства перед банками имеют порядка 10 млн россиян, то есть каждый четвертый заемщик испытывает в той или иной степени трудности с погашением кредита. С начала года их количество увеличилось на минимальные 3-4%", - говорится в материале.

По данным ассоциации, в 60% случаев причины выхода на просроченную задолженность заключаются в финансовых трудностях. Среди трат граждан оплата кредитов находится на четвертом месте (первое место - покупка продуктов, второе - оплата услуг ЖКХ, третье - бытовые товары и услуги). Как правило, при возникновении финансовых трудностей заемщики отказываются от таких трат, как развлечения, одежда, потребительские расходы, урезают статью "продуктов" на 10-30%, а затем уже допускают выход на просроченную задолженность, отмечается в исследовании.