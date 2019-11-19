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Комиссаров: новая система управления "Яндексом" устраивает и менеджмент, и государство

Гендиректор автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" отметил, что после новостей об изменениях в структуре "Яндекса" был зафиксирован резкий взлет котировок на московской и на нью-йоркской биржах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, который будет выдвинут в совет директоров "Яндекса", считает, что новая система управления компанией устраивает и акционеров, и менеджмент, и государство.

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"Мне кажется, что формат, который найден, действительно очень хороший. Он устраивает государство, так как сохраняются его интересы и есть определенный контроль за интересами общества", - сказал Комиссаров во вторник журналистам.

Он добавил, что новый формат устраивает и менеджмент компании. "С менеджментом я на эту тему говорил - этот подход сохраняет гибкость и возможность самостоятельно определять свою политику и стратегическую деятельность", - уточнил Комиссаров. "И, как мы вчера с вами видели, [новая система] устраивает акционеров - вчера был резкий взлет котировок и на московской, и на нью-йоркской биржах", - добавил Комиссаров.

Совет директоров "Яндекса" 18 ноября рекомендовал акционерам принять изменения в структуре компании. В структуре "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит от Сбербанка "золотую акцию" компании (сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в одних руках). Фонд получит "золотую акцию" с более широкими полномочиями: она даст право выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Новая структура также получит право вето по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

После создания фонд выдвинет в совет директоров "Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и генерального директора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого. В совет директоров самого фонда "Яндекс" пригласил представителей университетов и негосударственных организаций, с которыми у компании партнерские отношения. Пять мест получат представители вузов, с которыми у "Яндекса" есть совместные образовательные и научные проекты: ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ, ИТМО.

Трех независимых директоров представят негосударственные организации: Российский союз промышленников и предпринимателей (РССП), школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы. Также в совет фонда войдут руководители "Яндекса": основатель и гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, управляющий директор группы Тигран Худавердян, гендиректор "Яндекса" в России и HR-директор Елена Бунина.

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