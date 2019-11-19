В Крыму определились три претендента на создание игорной зоны

28 октября 2019 года было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Игорная зона, по данным властей города, расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели. Гоцанюк сообщал журналистам, что власти Крыма уже получили заявки от российских инвесторов, желающих поучаствовать в конкурсе, либо заключить инвестиционные соглашение об участии в создании игорной зоны в Ялте.

"Есть достаточное количество желающих для того, чтобы провести работу по формированию игорной зоны на территории городского округа Ялта. В настоящее время формируются заявки. Три претендента уже есть", - сообщил Гоцанюк, не уточнив, кто эти претенденты.

В октябре глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал в интервью ТАСС, что соглашения, связанные с созданием игорной зоны, заключат до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.

По мнению экспертов и представителей властей Крыма, игорная зона сможет привлечь состоятельных туристов, в том числе иностранцев, что особенно актуально для полуострова. Для сравнения, игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, созданную в 2016 году, только за первые два года посетили более 850 тыс. человек из 146 стран, в 2018 году доля иностранцев, посетивших ее, составила 16% от общего количества гостей (годом ранее - 5%). А для туров в Сочи открываются чартерные рейсы из-за рубежа, например, налажено прямое авиасообщение Сочи с Израилем, что способствовало увеличению турпотока.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым подписали еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год. Как сообщала ранее заместитель председателя совета министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико, власти региона направили в Минфин РФ пакет документов для создания игорной зоны. Территорию бывшего санатория "Фортуна", в соответствии с требованиями федерального законодательства, вывели за границы Ялты.