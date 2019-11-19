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В ФАС заявили, что изменение структуры управления "Яндекса" не потребует согласования

Как отметил глава ведомства Игорь Артемьев, он не видит, где бы компания занимала доминирующее положение на рынке

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, скорее всего, не будет принимать участия в согласовании возможного изменения структуры управления "Яндексом", которое подразумевает создание специального Фонда общественных интересов, куда планируется передать "золотую акцию" компании, находящуюся у Сбербанка. Об этом журналистам сообщил журналистам руководитель ФАС Игорь Артемьев.

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"Насколько я понимаю, наверное, нет (не будем принимать участие в согласовании - прим. ТАСС). Хотя, могут быть особенности какие-то, которые традиционно, поскольку мы были одними из тех, кто стояли у истоков формирования системы управления компанией и роли государства, то, возможно, нас спросят, возможно, нет. Но я не вижу, где бы компания "Яндекс" занимала доминирующее положение на рынке, когда нас точно надо спросить, а если она где-то что-то такое занимает, то она сама пускай сообразит и придет к нам", - сказал он.

Также Артемьев отметил, что не считает создание нового фонда "Яндекса" "порочной практикой". "Я знаю, что мне точно кажется порочной система "золотых акций" за редким исключением в сферах обороны и безопасности государства, где это, может быть, нужно еще в какой-то степени сохранять. А в этой сфере, при том, что мы сегодня говорим о многих побочных эффектах больших платформенных решений, Big Data и всего остального, я не думаю, что "золотая акция" это такой топор, который ремонтирует компьютер. Это не то, там нужна очень тонкая отвертка", - добавил он.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссия
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