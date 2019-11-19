Эксперт: Ленский мост обеспечит круглогодичное стабильное сообщение и северный завоз

ЯКУТСК, 19 ноября. /ТАСС/. Автомобильный мост через Лену в Якутии позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность и изменить схему северного завоза в регионе, где до сих пор практически нет дорог. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора, руководитель департамента социально-экономических исследований Научно-исследовательского и проектного института территориального развития и транспортной инфраструктуры (НИПИ ТРТИ) Станислав Цибро.

Круглогодичная транспортная доступность Якутии, самого большого по площади субъекта РФ, составляет чуть более 20%. Между Восточной и Западной частью Якутии стабильное сообщение отсутствует пять месяцев в году, в течение трех месяцев действует ледовая переправа, в течение четырех месяцев - паромная переправа.

"Ленский мост станет катализатором реализации ряда инвестиционных проектов. С обеспечением круглогодичного доступа увеличивается возможность и эффективность освоения перспективных и разведанных запасов в зоне тяготения к федеральным автодорогам "Вилюй" и "Колыма". Вдоль автодороги "Вилюй" размещаются крупные месторождения газа (Средневилюйское, Верхневилючанское, Среднетюнгское, Толонское, Тымпучиканское, Соболох-Неджелинское) и нефти (Маччобинское, Мирнинское, Средне-Ботуобинское, Станахское, Тас-Юряхское)" - сказал Цибро, отметив, что загрузка промышленных предприятий и привлекательность создания новых производств в несырьевом секторе агломерации Якутска также повысится.

Он отметил, что со строительством Ленского моста изменится и схема завоза жизнеобеспечивающих грузов в республику, основной объем которых сейчас накапливается в верховьях реки Лена. Общее снижение затрат по завозу ресурсов составит, в зависимости от видов грузов и районов доставки, от 30 до 70%. "Прогнозируемая экономия бюджетных ресурсов от изменения схемы северного завоза составит 4,1 млрд рублей ежегодно", - добавил собеседник агентства.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее сообщил, что новый проект строительства автомобильного моста через Лену в Якутии готов, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Стоимость, по предварительным расчетам, составляет 83 млрд рублей. Проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства. Президент Владимир Путин поручил представить предложения по реализации проекта. Автомобильный мост позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн т в год.