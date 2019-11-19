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Песков: "Яндекс" обсуждал, но не согласовывал с Кремлем структуру управления компанией

По словам пресс-секретаря президента, абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Предложения об изменении структуры управления "Яндексом" обсуждались, но не согласовывались компанией с Кремлем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Абсолютно нормально, когда крупнейшие компании ведут диалог с соответствующими подразделениями администрации президента с тем, чтобы получать, что называется из первых рук, позицию государства, узнавать о тех обеспокоенностях, которые могут возникнуть у государства, но это никоим образом не является каким-то обусловленным согласованием", - подчеркнул он. "Обсуждать и информировать администрацию президента о таких масштабных планах по корпоративному переустройству - это одно дело, согласовывать - это другое дело", - пояснил представитель Кремля.

Совет директоров "Яндекса" 18 ноября рекомендовал акционерам принять изменения в структуре компании. Предполагается, что в структуре "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит от Сбербанка "золотую акцию" компании (сейчас она может блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в одних руках). Фонд получит "золотую акцию" с более широкими полномочиями: она даст право выдвигать двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и блокировать консолидацию 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках. Новая структура также получит право вето по таким вопросам, как передача персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

В понедельник, на вопрос о том, согласовывалась ли эта реформа с Кремлем, Песков ответил отрицательно. "Это корпоративные дела, здесь не требуется никаких согласований с Кремлем", - пояснил он.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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