Володин назвал эффективной и сбалансированной итоговую редакцию бюджета-2020

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Законопроект о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, принятый Госдумой во вторник во втором, основном чтении, является сбалансированным документом, который обеспечит эффективное расходование средств. Об этом заявил во вторник журналистам председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин, комментируя голосование по главному финансовому документу страны.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

"Итог сегодняшнего диалога и решения заключается в том, что мы вышли на сбалансированное, эффективное решение, - подчеркнул спикер. - Сегодня уже можно говорить о том, что бюджет приобрел свои формы, которые можно охарактеризовать как бюджет, повышающий эффективность расходования средств". По его словам, "эта часть в бюджете особенно проработана".

Володин выразил надежду, что "до января нормативы и средства будут в регионах". "Это бюджет, который решает серьезные вопросы, связанные со снижением разрыва между самыми бюджетообеспеченными и малообеспеченными регионами, - обратил внимание он. - Наконец, мы стали балансировать наши бюджетные отношения и приоритетно поддерживать тех, кто в этом нуждается".

"Это бюджет, где есть именно региональная инвестиционная составляющая", - обратил внимание председатель Госдумы. "Через принятие решения по компенсации бюджетных кредитов и целевой характер использования практически половины объема этих средств, а также увязывание темы их возврата с будущими налогами мы создаем условия, которые позволят регионам развивать экономику", - пояснил он.

Главная смета страны

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей. Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти - 19,503 трлн рублей в 2020 году, 20,634 трлн рублей в 2021 году и 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году в размере $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение роста до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.