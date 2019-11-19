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Строительство восточного обхода Иванова начнется в 2020 году

Его протяженность составит 42,5 км

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство восточного обхода города Иваново должен начаться в третьем квартале 2020 года. Об этом во вторник сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на конференции "Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов" в рамках форума "Транспортная неделя - 2019" в Москве.

На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 11 ноября министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил о том, что в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры проектируется восемь обходов городов: Нижнего Новгорода, Рязани, Волгограда, Хасавюрта, Дербента, Владикавказа, Иванова и Набережных Челнов. Министр сказал, что в будущем году начнется их строительство.

"Иваново не имел и не имеет пока обхода, поэтому грузовики идут через город. Вы понимаете, что это качество жизни горожан, наших ивановцев, нагрузка на сеть. Сейчас в комплексный план модернизации инфраструктуры Минтрансом РФ включен так называемый восточный обход Иванова протяженностью 42,5 км. Обход уже сегодня проектируется. Предварительный наш диалог с Росавтодором показывает, что ориентировочно третий квартал 2020 года - это начало стройки", - сказал глава региона.

По данным правительства Ивановской области, строительство Восточного обхода областного центра включено в состав федеральной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа. Проект будет реализовываться за счет средств федерального бюджета как федеральная автомагистраль.

В будущем восточный и западный обходы создадут объездное кольцо для транзитного транспорта вокруг города Иваново. Несмотря на отсутствие объездных дорог, город является крупным центром радиальных дорог: здесь сходятся шесть направлений регионального и федерального значения, которые связывают Иваново с Москвой, Владимиром, Ярославлем и другими городами. В последнее время интенсивность движения транзитного транспорта на подходах к городу значительно увеличилась - транспортный поток следует через улично-дорожную сеть областного центра, оказывая негативное воздействие на безопасность дорожного движения и экологию города.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДитрих, Евгений ИвановичИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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