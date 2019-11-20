Володин предложил ЦБ ужесточить ответственность страховщиков в сфере строительства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости ужесточить ответственность и контроль за страховыми компаниями, которые оказывают услуги в сфере строительства. С такой инициативой он обратился к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной, которая в среду представила депутатам "Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов".

Володин, в частности, указал на большое количество "проблем в страховом бизнесе, в страховом секторе". "Знаем, что вы этим вопросом сейчас занимаетесь в приоритетном порядке, но было бы правильно нам вместе выработать предложения, которые, возможно, лягут в основу будущих законодательных инициатив с тем, чтобы у нас страховой сектор был более ответственным", - подчеркнул он.

"Мы столкнулись с ситуацией с обманутыми дольщиками. Это недопустимо, когда вслед за обанкротившимися застройщиками (если не сказать одновременно) стали банкротиться страховые компании, тем самым уходя от ответственности перед гражданами, которые оказались в сложнейшей ситуации", - отметил глава нижней палаты парламента РФ. Он напомнил, что депутаты изучили этот вопрос и "увидели, что здесь есть несовершенство законодательства, в том числе отсутствует должный контроль со стороны правоохранительных органов". "Потому что средства, которые должны были быть перечислены в фонд [защиты прав] обманутых дольщиков, не поступили от страховых компаний", - констатировал спикер.

По мнению Володина, "здесь необходимо объединить усилия и вместе сделать все, чтобы были защищены права граждан, а недобросовестные страховщики на рынке больше не работали". Он поддержал предпринимаемые в этом направлении усилия ЦБ. "Считаем, что здесь должна быть такая же ответственность, как в банковском секторе", - подчеркнул политик.

"Хотелось бы, чтобы мы выработали конкретные предложения, потому что из 57 млрд (рублей, собранных страховщиками с застройщиков с 1 января 2014 года до конца 2018 года в фонд защиты прав дольщиков - прим. ТАСС) поступило порядка 1,8 млрд, - продолжил он. - При этом мы обращаем внимание на то, что ваши правильные шаги были заблокированы, и это предмет разбирательства, потому что здесь в том числе контрольно-надзорные органы должны были высказать свою позицию вместе с судебной властью, чтобы более эффективно могли сработать структуры Центрального банка, чтобы не допустить вывода средств".

Володин также обратил внимание, что "средства, которые должны были поступить на выплату компенсаций обманутым дольщикам, недобросовестные страховщики, пользуясь судебными проволочками, вывели за рубеж". "Считаем, что такое недопустимо, особенно в этом секторе экономики", - заключил он.

Позиция главы ЦБ

Ранее Набиуллина заявила, что нельзя перекладывать развитие строительства на плечи граждан, не предлагая им взамен защиты. По словам главы регулятора, ранее невозможно было призвать к ответственности застройщиков и получить возмещение, но сейчас принято законодательство, по которому и ответственность, и страховая премия передается в фонд защиты прав дольщиков.

Набиуллина также напомнила, что в рамках рабочей группы Госдумы сейчас обсуждаются дополнительные системные меры для предотвращения подобных ситуаций, прежде всего по противодействию выводу активов.

Реакция Генпрокуратуры

В октябре Госдума направила парламентский запрос в Генпрокуратуру, в котором попросила дать оценку "складывающейся правоприменительной и судебной практике в сфере страхового надзора с точки зрения соблюдения прав и законных интересов граждан". Палата также указала на необходимость провести "весь комплекс возможных оперативных мероприятий" в целях защиты прав дольщиков, дать оценку достаточности имеющихся контрольно-надзорных функций и уголовно-правовую оценку договоров страхования гражданской ответственности застройщиков с истекшими сроками выполнения обязательств.

В ответе надзорного ведомства говорилось, что с августа 2019 года до настоящего времени "не всеми страховщиками в полном объеме выполнены требования законодательства о перечислении на номинальный счет фонда страховых премий по досрочно прекращенным договорам страхования гражданской ответственности строительных компаний". Генпрокурор Юрий Чайка также анонсировал проведение межведомственного совещания, в центре внимания которого будут вопросы борьбы с правонарушениями в сфере страхования рисков неисполнения застройщиками обязательств, а также выработка предложений по усилению ответственности недобросовестных страховщиков.