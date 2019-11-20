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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Силуанов считает, что капитализация "Газпрома" будет расти после заявления Путина

По словам президента, капитализация "Газпрома" находится на минимальном уровне и потенциал ее роста "даже трудно посчитать"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Капитализация компании "Газпром" будет расти, особенно после заявления президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

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"Президент дал полную характеристику ситуации с "Газпромом". Уверен, что компания имеет большой потенциал своего роста, на фоне оценок лидера нашей страны, думаю, что эта динамика продолжит расти", - сказал Силуанов.

Ранее Путин заявил, что капитализация "Газпрома" находится на минимальном уровне и потенциал ее роста "даже трудно посчитать".

На 20 ноября 2019 года капитализация "Газпрома" составляет 5 трлн 945 млрд 839 млн руб. Российская Федерация контролирует 38,37% акций "Газпрома" через Росимущество, еще 10,97% принадлежит АО "Роснефтегаз". АО "Росгазификация", контролируемое РФ, является держателем еще 0,89% акций газовой монополии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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