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Глава ФНС: технологии режима самозанятых могут применяться для других налоговых режимов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Бесконтактное налоговое администрирование, которое используется в режиме для самозанятых, может быть применено к другим налоговым режимам. Об этом руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в четверг.

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"Самозанятые" в этом смысле - просто сложившийся бренд. А речь в этой технологии идет о новой схеме администрирования налогоплательщиков. То, что мы делаем в этой сфере, - это способ бесконтактного налогового администрирования, который может быть применен не только к режиму самозанятости, но и к другим режимам", - сказал Мишустин.

По его словам, в режиме самозанятости были внедрены новые технологии налогового администрирования с использованием мобильных средств.

"Он вас определенным образом ограничивает, а вы за это можете использовать пониженную ставку - 4% с оборота при операциях с физлицами и 6% с юридическими. Процесс регистрации проходит без визита в налоговые органы, все это делается очень быстро, через ваш смартфон, имея лишь паспорт. Людям это очень нравится - на это тратится две-три минуты, потом доступна генерация чеков без кассового аппарата, через API доступны мобильные приложения различных банков и платформ, с которыми сотрудничают самозанятые", - отметил Мишустин.

Однако он добавил, что в режиме "самозанятых" есть еще несколько ограничений. "Вы должны производить товары или услуги самостоятельно, и у вас не должно быть нанятых работников. Наконец, объем вашего годового дохода не должен превышать 2,4 млн рублей в год. Но: уберите эти ограничения, и вы получите возможность администрирования, просто поменяв ставки", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что на будущее налоговое администрирование необходимо распространить все эти принципы. Бесконтактное налоговое администрирование не будет обременять жизнь налогоплательщика проверками и давлением, сказал Мишустин.

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