РБК: новая система накопительной пенсии должна привлечь в 2021 году 1 трлн рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Объем привлеченных новой системой накопительной пенсии - гарантированным пенсионным планом (ГПП) средств должен составить в первый год ее функционирования - в 2021 году - 1 трлн рублей. Такой целевой показатель предложило Министерство экономического развития в проекте плана работы правительственной комиссии по экономическому развитию, сообщает в четверг издание РБК со ссылкой на копию проекта.

По информации издания, план предполагает рост пенсионных взносов, накопленных в системе, с 0,96 трлн рублей в 2021 году и до 1,54 трлн рублей в 2022 году. В 2023 и 2024 годах объем привлеченных средств возрастет до 2,2 трлн и 3 трлн рублей соответственно.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, ежегодный приток средств на ГПП будет составлять 0,6-0,8 трлн рублей. При этом зарплатный фонд работников возрастет с 29,5 трлн рублей в 2022 году до 34,1 трлн в 2024 году. План ведомства предполагает, что россияне будут добровольно будут отчислять 2-2,3% зарплат на ГПП.

В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен показатель взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 6,1 трлн рублей в 2022 году, на каждые 10 рублей, собранные на обязательное пенсионное страхование, будет приходиться 1 рублей, привлеченный добровольно.

Эксперты полагают, что приведенные Минэкономразвития оценки являются сверхоптимистичными, отмечается в публикации.

О ГПП

Минфин и ЦБ РФ 29 октября представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13% вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.