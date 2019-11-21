Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п.

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Сбербанк снижает ставки по ипотеке по заявкам, поданным с 22 ноября, на 0,3-0,6 процентного пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Что нужно заранее знать об ипотеке

Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

"Теперь приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,5%, на вторичном рынке - от 8,5%", - указано в сообщении банка.

Отмечается, что снижение ставок по ипотеке составит 0,3 п.п. на приобретение готового жилья. Снижение ставок на приобретение строящегося жилья составит 0,4 п.п. в большинстве регионов России, а в шести регионах - 0,6 п.п.

Сбербанк уже снижал ставки по ипотеке в октябре. Корректировка тогда составила на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования Сбербанка.