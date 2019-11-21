Оператор перевозок ответил на жалобы пассажиров о сбое в работе Московских диаметров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Оператор перевозок первых двух Московских центральных диаметров (МЦД) - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) разъяснила пассажирам о причинах сбоя в первый день работы новых железнодорожных магистралей. Официальное заявление опубликовано в четверг на странице компании в соцсети "ВКонтакте".

Пользователи соцсетей сообщили о проблемах прохода через турникеты, якобы ряд устройств не считывает карты "Тройка". Кроме того, из-за большого скопления пассажиров некоторые "Иволги" были переполнены, а на обоих диаметрах сбилось расписание следования поездов.

"Сегодня день запуска МЦД. Мы, ЦППК, совместно с правительством Москвы, РЖД (компания "Российские железные дороги") и правительством Московской области стремимся дать новый сервис людям как можно скорее. Мы тщательно отслеживаем все комментарии пассажиров и хотим ответить на некоторые жалобы", - говорится в сообщении.

Отвечая на недовольства пассажиров о том, что на линии вышли семивагонные поезда вместо обещанных девятивагонных, в компании сообщили, что "в семивагонных поездах "Иволга" благодаря сквозным проходам и другой компоновке сидений, пассажирских мест незначительно меньше, чем в обычных девятивагонных электричках". "Но мы приняли решение прямо сейчас дополнительно увеличить число вагонов в поездах, которые ходят в часы пик, а также обратились к РЖД с просьбой досрочно увеличить частоту движения поездов на диаметрах", - отметили в ЦППК.

В компании добавили, что в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях во время использования карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. "Проблем с картами, перекодированными в кассах метро, не было. Всех пассажиров, кто столкнулся с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно", - говорится в сообщении.

В ЦППК также подчеркнули, что по состоянию на 14:30 зафиксирована всего одна задержка в движении поездов на диаметрах, которая составила восемь минут. В течение дня произошло изменение расписания, и ряд электричек приезжает на станцию в другое время.

О проекте МЦД

В торжественной церемонии открытия движения по МЦД 21 ноября принял участие президент России Владимир Путин. Движение по первым двум МЦД было запущено утром в четверг. По диаметрам курсируют современные поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание поездов. Оплатить проезд на МЦД можно картой "Тройка".

Благодаря первым двум МЦД общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 млн жителей Москвы и Московской области, в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.