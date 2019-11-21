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Эксперты: государственный лоукостер может помочь Дальнему Востоку, но будет дорого стоить

Ранее в СМИ появилась информация, что вопрос о создании лоукостера могут поднять на пленарном заседании Совета Федерации 25 ноября

ТАСС, 21 ноября. Создание государственного лоукостера для доступных перелетов на Дальний Восток должно повысить транспортную доступность региона и качество жизни его жителей, считают опрошенные ТАСС представители властей регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Несмотря на подобный оптимизм на местах, эксперты в авиаотрасли предупреждают о принципиальной убыточности такого авиасообщения и высоких затратах бюджета на поддержание работы подобной компании.

Ранее СМИ со ссылкой на члена комитета Совета Федерации (СФ) Ивана Абрамова сообщили, что в ближайшее время вопрос о создании лоукостера для перевозки на Дальний Восток планируется поднять на обсуждении бюджета 25 ноября. Сенатор считает, что инициатива поможет развить транспортный комплекс региона и позволит жителям ДФО чаще летать в европейскую часть России.

Реально, но дорого

"Создание авиакомпании реально, - уверен руководитель аналитической службы отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. - Вопрос только в том, во сколько это обойдется бюджету. Экономическая ситуация, которая складывается сейчас, не позволяет сделать дешевые перелеты и сочетать их с высоким качеством сервиса. А загрузить сегодня еще больше плоских тарифов на "Аэрофлот" и "Россию" уже достаточно сложно".

В качестве примера убыточности рейсов на Дальний Восток он привел историю с отменой и возвращением рейсов "Аэрофлота" в Южно-Сахалинск из Москвы, за это областной власти пришлось выплатить в качестве субсидии 2,6 млрд рублей за год. Эти деньги взяты у налогоплательщиков, отметил эксперт.

"Уровень жизни определяется не возможностью сбежать из своего региона, а возможностью пользоваться большим спектром услуг и наличием всего необходимого для гармоничного развития. Задача местных чиновников заключается не в том, чтобы выкручивать руки транспортников, а в том, чтобы повысить уровень доходов населения на своих территориях, чтобы это население могло позволить купить себе билеты по нормальным ценам, не выводящим авиакомпании в убыток. Точно также население должно иметь возможность покупать, например, дорогие фрукты", - сказал Пантелеев ТАСС.

Он отметил, что определение лоукостеров подразумевает перелеты без багажа, без питания, в более тесных условиях, но по более низким ценам. А в данном случае корректнее говорить об авиакомпании, которая будет перевозить людей по доступной для них цене и с приемлемым качеством услуг.

О необходимости повышения уровня жизни дальневосточников, которые должны иметь возможность купить билеты по рыночной цене, говорит и председатель комитета по экономической политике и собственности законодательного собрания Приморского края Сергей Ищенко. "У нас остается одна возможность: создать такие условия, чтобы началось переселение сюда, и создание лоукостера в любом случае будет этому способствовать", - считает депутат.

Лоукостер нужен на внутренних линиях

Представители региональных властей и общественных объединений в целом поддерживают идею создания государственной компании, специализирующейся на полетах в ДФО. Как инструмент снижения цен на авиабилеты авиакомпании-лоукостеры широко применяются в мировом авиационном бизнесе, отметил в разговоре с ТАСС председатель Ассоциации малой авиации Республики Саха (Якутия) Иван Лукин. И создание таких компаний, по его мнению, дает возможность доступа к услугам авиационного транспорта самым широким слоям населения, включая наименее обеспеченные слои.

"Исходя из этих побуждений, я считаю создание авиакомпании-лоукостера для полетов на Дальний Восток весьма полезной и продуктивной идеей, с точки зрения увеличения транспортной доступности регионов ДФО. Также неплохо было бы, если эта авиакомпания выполняла бы полеты и внутри регионов ДФО", - сказал Лукин.

Необходимость лоукостера на внутрирегиональных линиях отмечают и опрошенные ТАСС представители региональной законодательной власти. Председатель законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова уверена, что государственный лоукостер был бы эффективен не только на дальних перелетах, но и на маршрутах внутри Дальнего Востока.

"Этот сегмент полетного обслуживания не предъявляет жестких требований к пакету услуг, которые сопровождают пассажира в полете. Лоукостеры позволяют сделать поездку более экономичной и более доступной для потенциальных пассажиров по цене. Если это будет государственный лоукостер [на внутрирегиональном направлении], то, соответственно, это будет гарантия поддержки расписания, выравнивания сезонной экономики", - считает председатель краевого парламента.

Поддержала идею создания специальной авиакомпании для перелетов в ДФО и депутат Сахалинской областной думы Светлана Иванова, которая отмечает, что также необходима оптимизация существующей маршрутной сети. "К примеру, чтобы улететь из Охи в Хабаровск, нужно сначала потратить два часа на полет в Южно-Сахалинск, затем совершить пересадку и лететь еще больше часа до Хабаровска, хотя ведь можно улетать сразу из Охи в Хабаровск и экономить время и средства на билеты", - сказала Иванова ТАСС.

В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики ТАСС сообщили, что поддерживают любые предложения, которые обеспечат авиационную доступность Дальнего Востока.

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