Помощник президента России Белоусов выделил три фактора ускорения экономического роста

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Помощник президента Андрей Белоусов назвал три группы мер, которые будут способствовать ускорению экономического роста, - это снижение ключевой ставки ЦБ РФ ориентировочно до 5% годовых, улучшение инвестиционного климата и повышение доступности новых технологий для бизнеса. Об этом он рассказал газете "Известия".

По его мнению, ключевая ставка должна быть снижена ориентировочно до 5%, что вполне возможно. "У нас инфляция в начале следующего года выйдет на 3%, так что это (уровень ключевой ставки - "Известия") вполне достижимый показатель с учетом рисков, ситуации, складывающейся в платежном балансе, и т.д.", - заявил Белоусов.

Второй способ ускорить экономику - улучшение инвестиционного климата. В частности, за счет снижения давления на бизнес со стороны силовых органов и запуска регуляторной гильотины, полагает помощник президента.

К третьей составляющей Белоусов отнес действия, связанные с доступностью новых технологий для бизнеса. Кроме того, он отметил, что бизнесу необходимо обеспечить кадры - прежде всего рабочих профессий. "Для этого предстоит модернизация всей сферы профессионального образования, в правительстве будут созданы центры, которые будут системно заниматься этой работой", - добавил он.

Одновременная реализация всех трех предложений действительно позволит России выйти на темпы роста ВВП как минимум в 3%, считают эксперты. Издание отмечает, что по данным Минэкономразвития, по итогам девяти месяцев 2019 года экономика страны выросла на 1,2%.

В Минфине на просьбу издания прокомментировать предложенный Белоусовым пакет мер сообщили, что вопросы ускорения экономики курирует Минэкономразвития. В Минэкономразвития, Банке России и Минобрнауки на аналогичные вопросы пока не ответили. В Минтруде газете заявили, что профессиональное обучение работников, в том числе старшего возраста, организовано уже сейчас в рамках нацпроектов по повышению производительности труда и улучшению демографии.