{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экономику СКФО в контексте национального развития обсудят на форуме "Инвестируй в Кавказ"

Бизнес форум пройдет в Минеральных Водах 3 и 4 декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также экономику Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в контексте национального развития обсудят в Минеральных Водах на четвертом бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" 3 и 4 декабря. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минкавказа РФ.

"На площадке нового многофункционального выставочного центра "Минводыэкспо" состоится IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" - объединенная площадка для диалога бизнеса и институтов государственной власти в Северо-Кавказском федеральном округе. Ключевые темы деловой программы этого года - устойчивое развитие, экономика СКФО в контексте национального развития, господдержка малого и среднего бизнеса (МСБ), проекты социального воздействия, а также особенности реализации долгосрочных бизнес-стратегий агропромышленного комплекса (АПК)", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие более чем 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, МСБ, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. Участники пленарного заседания "Экономика СКФО: реализуя цели национального развития" обсудят реализацию нацпроектов, а также поделятся опытом практик экономического развития.

В ходе дискуссии "Государство как партнер реализации успешных долгосрочных бизнес-стратегий в АПК на Северном Кавказе" поднимут основные вопросы быстроразвивающегося сельского хозяйства в макрорегионе, обсудят возможные стратегии развития и инструменты поддержки бизнеса. Одну из сессий посветят экологии в СКФО, а также проведут круглый стол "СКФО 2035: бизнес-решения для достижения целей устойчивого развития".

"Все субъекты Северного Кавказа активно подключились к реализации национальных проектов, но для успешного достижения поставленных целей недостаточно одних лишь действий федерального центра и региональных властей. Ставя перед собой задачу по прорывному развитию экономики макрорегиона, необходимо максимально вовлекать в этот процесс представителей деловых кругов, объединять усилия государства и предпринимателей, <...> оперативно реагировать на запросы общества", - цитирует пресс-служба министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Инвестиционная неделя

IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" в этом году вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе. Со 2 по 5 декабря в регионе пройдет несколько мероприятий: форум "Российский Кавказ" (2-3 декабря), организованный Федеральным агентством по делам национальностей, съезд лидеров "Опоры России" (3-4 декабря) и предпринимательский форум "Мой бизнес" (5 декабря) при поддержке Минэкономразвития РФ и участии университета "Синергия".

В 2018 году бизнес-форум прошел 6-7 декабря в Грозном. Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года. По ее итогам отобрали 15 инвестиционных проектов, которые получили финансовую поддержку по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Пакет в 3,59% акций "Газпрома" продается одному покупателю
Цена продажи пакета акций была установлена в размере 220,72 рубля за акцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС