Экономику СКФО в контексте национального развития обсудят на форуме "Инвестируй в Кавказ"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также экономику Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в контексте национального развития обсудят в Минеральных Водах на четвертом бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" 3 и 4 декабря. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минкавказа РФ.

"На площадке нового многофункционального выставочного центра "Минводыэкспо" состоится IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" - объединенная площадка для диалога бизнеса и институтов государственной власти в Северо-Кавказском федеральном округе. Ключевые темы деловой программы этого года - устойчивое развитие, экономика СКФО в контексте национального развития, господдержка малого и среднего бизнеса (МСБ), проекты социального воздействия, а также особенности реализации долгосрочных бизнес-стратегий агропромышленного комплекса (АПК)", - говорится в сообщении.

В форуме примут участие более чем 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, МСБ, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. Участники пленарного заседания "Экономика СКФО: реализуя цели национального развития" обсудят реализацию нацпроектов, а также поделятся опытом практик экономического развития.

В ходе дискуссии "Государство как партнер реализации успешных долгосрочных бизнес-стратегий в АПК на Северном Кавказе" поднимут основные вопросы быстроразвивающегося сельского хозяйства в макрорегионе, обсудят возможные стратегии развития и инструменты поддержки бизнеса. Одну из сессий посветят экологии в СКФО, а также проведут круглый стол "СКФО 2035: бизнес-решения для достижения целей устойчивого развития".

"Все субъекты Северного Кавказа активно подключились к реализации национальных проектов, но для успешного достижения поставленных целей недостаточно одних лишь действий федерального центра и региональных властей. Ставя перед собой задачу по прорывному развитию экономики макрорегиона, необходимо максимально вовлекать в этот процесс представителей деловых кругов, объединять усилия государства и предпринимателей, <...> оперативно реагировать на запросы общества", - цитирует пресс-служба министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева.

Инвестиционная неделя

IV бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" в этом году вошел в программу инвестиционной недели на Северном Кавказе. Со 2 по 5 декабря в регионе пройдет несколько мероприятий: форум "Российский Кавказ" (2-3 декабря), организованный Федеральным агентством по делам национальностей, съезд лидеров "Опоры России" (3-4 декабря) и предпринимательский форум "Мой бизнес" (5 декабря) при поддержке Минэкономразвития РФ и участии университета "Синергия".

В 2018 году бизнес-форум прошел 6-7 декабря в Грозном. Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года. По ее итогам отобрали 15 инвестиционных проектов, которые получили финансовую поддержку по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

Организаторами бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".