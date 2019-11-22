В Минтрансе прокомментировали намерение Росатома выйти на рынок морских перевозок

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Намерение Росатома выйти на рынок морских перевозок стоит детально обсудить, рынку необходимы новые крупные игроки, сказал журналистам замглавы Минтранса РФ Юрий Цветков.

"В целом, без применения к Росатому хочу сказать, мы считаем, что помимо "Совкомфлота" должны тоже быть в РФ крупные игроки в части морских компаний по перевозке грузов. Потому что одного "Совкомфлота" недостаточно, хотя он один из мировых лидеров. Мы бы хотели, чтобы у нас тут была еще парочка крупных компаний. Это идеальный вариант", - сказал он.

"Что касается Росатома... Этот вопрос нужно детально обсуждать и рассматривать... Контейнерные перевозки - отдельный вид бизнеса, и он требует отдельных компетенций. И он требует большой логистической взаимоувязки и наличия крупных партнеров международных", - сказал Цветков.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что госкорпорация "Росатом" рассматривает выход на рынок морских перевозок, ставя целью войти в 15 крупнейших морских перевозчиков мира. В публикации издания уточнялось, что Росатом планирует перевозить грузы из Юго-Восточной Азии в Европу по Северному морскому пути, перехватив часть грузов с южного пути - из Азии в Европу через Тихий и Индийский океаны, Суэцкий канал, Средиземное море и Гибралтарский пролив.