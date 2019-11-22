Суд принял к производству иск Минобороны к ОКБ им. Симонова на 643,8 млн рублей

КАЗАНЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял иск Министерства обороны РФ к бывшему разработчику беспилотника "Альтиус" - Опытно-конструкторскому бюро (ОКБ) им. Симонова на 643,8 млн рублей. Информация об этом опубликована в пятницу в картотеке арбитражных дел.

"Принять исковое заявление истца, поступившее в суд, и возбудить производство по арбитражному делу", - говорится в определении суда. Собеседование со сторонами спора и проведение предварительного судебного заседания назначены на 10 января 2020 года.

В начале сентября этого года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил в интервью, опубликованном в газете "Ведомости", о передаче работ над новейшим российским турбовинтовым беспилотником большой дальности "Альтиус" от ОКБ им. Симонова в Уральский завод гражданской авиации по решению Минобороны. По словам вице-премьера, в работе над "Альтиусом" была пауза, так как были открыты уголовные дела в отношении гендиректора бюро Александра Гомзина.

20 апреля 2018 года Гомзин был арестован за нецелевое использование субсидий, выделенных предприятию в 2014 году. В мае 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. По версии обвинения, Гомзин, являясь гендиректором ОКБ, и неустановленные лица "в рамках неисполнения обязательств по государственным контрактам на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ путем заключения фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами похитили денежные средства Министерства обороны РФ на общую сумму 494,3 млн рублей".

В Минобороны ранее сообщали, что "Альтиус-У" - окончательный облик аппарата по итогам отработки ряда прототипов. Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.

Опытное конструкторское бюро им. Симонова (бывшее ОКБ "Сокол") расположено в Казани, с 2014 года разрабатывало проект тяжелого беспилотника, который предназначен для решения боевых задач в Арктике.