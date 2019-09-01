Борисов сообщил, что Минобороны может отдать частоты в крупных городах под 5G

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, которые выделены под спецсвязь, могут быть переданы для 5G в крупных городах. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью, опубликованном в газете "Ведомости" в понедельник.

"Да, правильно. Но это не будет носить массовый характер, мы пойдем на это, чтобы не сдерживать внедрение 5G и опытную эксплуатацию", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, могут ли выделяться отдельные частоты в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для 5G в больших городах.

По словам вице-премьера, в будущем предусмотрен переход "на более высокий диапазон частот" (4,8-4,9 ГГц). Борисов подчеркнул, что по вопросу выделения частот под 5G проводилось совещание с заинтересованными лицами, в том числе из Минобороны, ФСО, ФСБ, Минкомсвязи.

Развертывание сети 5G в более высоких диапазонах частот, считает Борисов, "даст возможность и российской промышленности проявить себя, уйти от зависимости в области приемопередающих устройств, может быть, создать партнерства с ведущими вендорами".

Ранее источник в "большой четверке" операторов сообщил ТАСС, что мобильные операторы и Минкомсвязь РФ в настоящее время переписывают концепцию развития 5G с приоритетом частот 3,4-3,8 ГГц, несмотря на отрицательный отзыв Совета безопасности РФ, отправленный президенту весной, по вопросу выделения этого диапазона. Информацию также подтвердил федеральный чиновник.