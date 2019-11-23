Акимов: ограничений на инвестиции РЖД в объекты портовой инфрастурктуры не планируется

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Совет директоров РЖД не планирует ограничивать госкомпанию в объеме инвестиций в строительство объектов в морских портах, сообщил ТАСС в субботу вице-премьер и председатель совета директоров РЖД Максим Акимов. Ранее ФАС предлагала РЖД отказаться от таких инвестиций, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития (ДПР) до 2025 года.

"Мы пока не планируем на корпоративном уровне ограничивать работу РЖД в этом направлении. Не вижу, чтобы там возникал какой-то серьезный конфликт интересов, РЖД везет груз абсолютно ко всем морским портам. Такое участие не масштабно, это только два проекта - Лавна и Суходол, - и размер участия там не большой", - сказал он.

Как ранее сообщал РБК со ссылкой на письмо главы ФАС Игоря Артемьева министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору РЖД Олегу Белозерову, ведомство предложило РЖД вместо инвестиций в портовую инфраструктуру сосредоточиться на выполнении ДПР-2025, в частности на развитии БАМ и Транссиба. По данным издания, РЖД в данный момент участвует в строительстве портового терминала Лавна в рамках строительства Мурманского транспортного узла, угольного порта Суходол во Владивостоке, хочет получить 10% в порту Тамань. ФАС считает эти проекты не основными. По мнению службы, компании следует вместе с крупными грузоотправителями и операторами вагонного парка определить критические участки в составе инвестпрограммы и сконцентрироваться на их реализации.

ФАС считает, что РЖД не справляется с рядом поставленных в программе задач. По данным службы, компания не израсходовала положенные 39,5 млрд рублей на развитие БАМа и Транссиба, 29,8 млрд рублей и 6 млрд рублей на подходы к морским портам Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов соответственно, 14,8 млрд рублей на меры по обеспечению роста транзитного контейнерного потока. Из-за этого снизилась погрузка на сети перевозки угля и черных металлов.

В РЖД сообщали, что компания выполнит все обязательства в рамках долгосрочной программы развития.