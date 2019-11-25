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"Ведомости": правительство одобрило критерии Минфина по инвестированию ФНБ

Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, а минимальная доходность вложений фонда должна быть на уровне ОФЗ, отмечает газета
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил подготовленные Минфином условия инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, а минимальная доходность вложений фонда должна быть на уровне ОФЗ. Газета добавляет, что есть и другие критерии финансирования, но ключевые - доходность и доля ФНБ. По словам одного из собеседников "Ведомостей", это базовый вариант, в который еще могут вноситься изменения.

Пресс-секретарь Медведева отказался от комментариев изданию. В Минфине сообщили, что пока рано говорить о конкретных параметрах.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин направил в правительство концепцию инвестирования средств ФНБ. Он отметил, что в правительстве будет проведено обсуждение этих вопросов, после которого можно будет говорить о том, что у власти есть выработанная позиция по инвестированию средств ФНБ.

Приступить к инвестициям из ФНБ, в котором накапливаются нефтегазовые доходы, правительство может, когда его ликвидная часть превысит 7% ВВП, произойти это должно в следующем году. По данным Минфина, 1 ноября ФНБ превысил 7,9 трлн рублей, или 7,3% ВВП.

Как ранее заявлял Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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