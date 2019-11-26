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Американский инвестор назвал Корейский полуостров лучшим местом для вложений

По мнению Джима Роджерса, полуостров также превратится в "транспортный узел глобального масштаба"

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Корейский полуостров станет самым привлекательным в мире объектом для инвестиций. Как сообщает во вторник телеканал KBS, об этом заявил крупный американский инвестор и владелец компании Rogers Holdings Джим Роджерс, выступая с речью на деловом саммите в Пусане.

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По его словам, залогом процветания станут "богатые природные и трудовые ресурсы КНДР в сочетании с южнокорейскими капиталом и промышленностью". Инвестор отметил, что Корейский полуостров также превратится в "транспортный узел глобального масштаба", когда его железные дороги будут состыкованы с российской Транссибирской магистралью.

Роджерс указал, что Япония достигла предела экономического роста и переживает спад, однако Корейской полуостров через 10-20 лет станет "самым интересным с точки зрения инвестиций местом" не только в масштабах Азии, но и всего мира.

Ранее Роджерс, бывший деловой партнер финансиста Джорджа Сороса, в интервью различными СМИ неоднократно отмечал, что КНДР имеет огромный экономический потенциал, а он лично готов вложить в северокорейскую экономику все свои деньги, если только это позволит администрация США.

Теги
СШАКНДРРеспублика Корея
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