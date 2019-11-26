{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чеботарев: производство яблок на Северном Кавказе нужно увеличить в 2,5 раза

По словам главы Минкавказа, необходимо заинтересовать инвестора в развитии этой отрасли
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев Елена Березина/ТАСС
Описание
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
© Елена Березина/ТАСС

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 26 ноября. / ТАСС/. Производство яблок в Северо-Кавказском федеральном округе следует увеличить в 2,5 раза, чтобы накормить ими всю Россию. Об этом сообщил журналистам во вторник министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Сейчас наша задача <...> накормить всю Россию вкусными кавказскими яблоками. Но для этого нам нужно увеличить наши объемы, которые сегодня есть, в среднем в 2,5 раза. Для этого нужно привлекать дополнительные средства", - сказал Чеботарев.

По его словам, властям необходимо заинтересовать инвестора в развитии этой отрасли.

"Наша задача сейчас - убедить инвесторов в лице государства и частных лиц в том, что это надо сделать сейчас, как с точки зрения интересов бизнеса, так как этот бизнес рентабельный и деньги быстро возвратны, так и с точки зрения обеспечения национальных интересов, продовольственной безопасности. Это и вопрос нашего престижа. У нас есть такие возможности на Северном Кавказе", - добавил министр.

"Кавказское яблоко"

На международной специализированной выставке-конференции "PROяблоко 2019", которая открылась во вторник в Минеральных Водах, Чеботарев сообщил, что следует создать бренд "Кавказское яблоко".

На эту тему
Панно из 40 тонн яблок создадут в КБР

"Считаю, что наши яблоки - самые вкусные в мире. Здесь есть большие перспективы для развития этой отрасли, а также создания центров для хранения яблок. Минкавказ России те инвестиции, что есть, охотно выделяет предприятиям по выращиванию и хранению яблок, через несколько дней мы открываем два центра по хранению яблок в КБР. Думаю, что должен быть бренд "Кавказское яблоко", - сказал министр.

По его информации, на Кавказе выращивают экологическую продукцию.

"Президент, обращаясь к Федеральному собранию в этом году, сказал, что нам надо развивать нашу российскую продукцию под брендом "Сделано в РФ", экологически чистую продукцию. У нас уже есть это сегодня, у нас есть продукция, которая сделана на Кавказе. И наши кавказские яблоки, думаю, тоже надо делать брендом "Кавказское яблоко", - сообщил Чеботарев.

Он отметил, что яблоки, которые выращивают на Северном Кавказе, очень качественные. "Яблоки, выращиваемые на Кавказе, гораздо вкуснее тех, что привозят из Европы и Китая, так как у нас особые условия выращивания. Это предгорье Кавказа, жаркий день, прохладная ночь", - сказал Чеботарев.

Перспектива отрасли

По словам министра, выращивание яблок - очень перспективная отрасль для сельского хозяйства СКФО. Основные драйверы, где выращиваются яблоки в округе, - Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Ингушетия.

На эту тему
Садоводы Юга России готовы увеличить поставки на Дальний Восток

"Спрос на яблоки растет. В целом в РФ выращивается около 1,5 млн т яблок, из них на Северном Кавказе - 380 тыс. т, это около 21% от всего объема яблок, выращиваемых в нашей стране. Импорт составляет более 800 тыс. т. То есть спрос большой", - сказал руководитель ведомства.

Он отметил, что министерство, помимо интенсивного садоводства, вкладывает средства в развитие площадок для хранения фруктов. "Помню, еще несколько лет назад мы страдали от того, что яблок много, и их негде хранить. Сейчас такие возможности появляются. И Минкавказ будет вкладывать свои инвестиции в сферу переработки и хранения", - рассказал Чеботарев.

Он также сообщил, что уделяется внимание и переработке фруктов. "Можно говорить о простых продуктах переработки, таких как джемы, повидло, но нам уже нужно думать о более сложных видах переработки, такие как пектин и другие сложные производные от яблок. Да это дорого, это трудоемко, нужно соблюдать технологии, но это прибыльно. И вообще сфера выращивания яблок - это выгодная сфера, поэтому наша задача доказывать, что вкладывать в производство яблок выгодно, потому что все эти средства возвратные, они возвращаются государству", - добавил министр.

Об отрасли

На конференции звучало, что за последние 60 лет производство и потребление яблок в мире выросло в 4 раза - до 80 млн т. Это один из самых выращиваемых плодов в мире наравне с бананами и цитрусовыми.

Самые крупные производители яблок - Китай - 41 млн т, США - более 5 млн т, Турция и Польша - около 4 млн т, много яблок выращивают в Индии Иране Италии много. Главные экспортеры мировые - Китай, Польша, Италия.

О выставке

Международная специализированная выставка-конференция "PROяблоко 2019", которая собрала более 200 участников из России, Нидерландов и Италии, проходит с 26 по 29 ноября в Минеральных Водах Ставропольского края. Участники обсудят вопросы выращивания и организации сбыта яблок, экономические аспекты садоводства, работу питомника и обеспечение производителей яблок посадочным материалом. Кроме того, они поговорят об интенсивных технологиях закладки и ухода за яблоневым садом, сортировке, предпродажной подготовке и методах хранения яблок, а также подбору и подготовке кадров для отрасли.

Участники конференции посетят крупнейшие садоводческие хозяйства Северного Кавказа: "Сад-гигант Ингушетия", "Рассвет", "Плодообъединение "Сады Ставрополья" и "Сады Карачаево-Черкессии".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайЧеботарев, Сергей Викторович
Реклама на ТАСС
В ЦБ заявили, что привязанные к товарным активам криптовалюты конкурируют с биржами
При этом в Банке России добавили, что расчленение товарного рынка на различные торговые площадки порождает вопросы к обеспечению ликвидности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС