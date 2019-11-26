Чеботарев: производство яблок на Северном Кавказе нужно увеличить в 2,5 раза

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 26 ноября. / ТАСС/. Производство яблок в Северо-Кавказском федеральном округе следует увеличить в 2,5 раза, чтобы накормить ими всю Россию. Об этом сообщил журналистам во вторник министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. "Сейчас наша задача <...> накормить всю Россию вкусными кавказскими яблоками. Но для этого нам нужно увеличить наши объемы, которые сегодня есть, в среднем в 2,5 раза. Для этого нужно привлекать дополнительные средства", - сказал Чеботарев. По его словам, властям необходимо заинтересовать инвестора в развитии этой отрасли. "Наша задача сейчас - убедить инвесторов в лице государства и частных лиц в том, что это надо сделать сейчас, как с точки зрения интересов бизнеса, так как этот бизнес рентабельный и деньги быстро возвратны, так и с точки зрения обеспечения национальных интересов, продовольственной безопасности. Это и вопрос нашего престижа. У нас есть такие возможности на Северном Кавказе", - добавил министр. "Кавказское яблоко" На международной специализированной выставке-конференции "PROяблоко 2019", которая открылась во вторник в Минеральных Водах, Чеботарев сообщил, что следует создать бренд "Кавказское яблоко".

На эту тему Панно из 40 тонн яблок создадут в КБР

"Считаю, что наши яблоки - самые вкусные в мире. Здесь есть большие перспективы для развития этой отрасли, а также создания центров для хранения яблок. Минкавказ России те инвестиции, что есть, охотно выделяет предприятиям по выращиванию и хранению яблок, через несколько дней мы открываем два центра по хранению яблок в КБР. Думаю, что должен быть бренд "Кавказское яблоко", - сказал министр. По его информации, на Кавказе выращивают экологическую продукцию. "Президент, обращаясь к Федеральному собранию в этом году, сказал, что нам надо развивать нашу российскую продукцию под брендом "Сделано в РФ", экологически чистую продукцию. У нас уже есть это сегодня, у нас есть продукция, которая сделана на Кавказе. И наши кавказские яблоки, думаю, тоже надо делать брендом "Кавказское яблоко", - сообщил Чеботарев. Он отметил, что яблоки, которые выращивают на Северном Кавказе, очень качественные. "Яблоки, выращиваемые на Кавказе, гораздо вкуснее тех, что привозят из Европы и Китая, так как у нас особые условия выращивания. Это предгорье Кавказа, жаркий день, прохладная ночь", - сказал Чеботарев. Перспектива отрасли По словам министра, выращивание яблок - очень перспективная отрасль для сельского хозяйства СКФО. Основные драйверы, где выращиваются яблоки в округе, - Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Ингушетия.

На эту тему Садоводы Юга России готовы увеличить поставки на Дальний Восток