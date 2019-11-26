Чеботарев: производство яблок на Северном Кавказе нужно увеличить в 2,5 раза

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ/, 26 ноября. / ТАСС/. Производство яблок в Северо-Кавказском федеральном округе следует увеличить в 2,5 раза, чтобы накормить ими всю Россию. Об этом сообщил журналистам во вторник министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
"Сейчас наша задача <...> накормить всю Россию вкусными кавказскими яблоками. Но для этого нам нужно увеличить наши объемы, которые сегодня есть, в среднем в 2,5 раза. Для этого нужно привлекать дополнительные средства", - сказал Чеботарев.
По его словам, властям необходимо заинтересовать инвестора в развитии этой отрасли.
"Наша задача сейчас - убедить инвесторов в лице государства и частных лиц в том, что это надо сделать сейчас, как с точки зрения интересов бизнеса, так как этот бизнес рентабельный и деньги быстро возвратны, так и с точки зрения обеспечения национальных интересов, продовольственной безопасности. Это и вопрос нашего престижа. У нас есть такие возможности на Северном Кавказе", - добавил министр.
"Кавказское яблоко"
На международной специализированной выставке-конференции "PROяблоко 2019", которая открылась во вторник в Минеральных Водах, Чеботарев сообщил, что следует создать бренд "Кавказское яблоко".
"Считаю, что наши яблоки - самые вкусные в мире. Здесь есть большие перспективы для развития этой отрасли, а также создания центров для хранения яблок. Минкавказ России те инвестиции, что есть, охотно выделяет предприятиям по выращиванию и хранению яблок, через несколько дней мы открываем два центра по хранению яблок в КБР. Думаю, что должен быть бренд "Кавказское яблоко", - сказал министр.
По его информации, на Кавказе выращивают экологическую продукцию.
"Президент, обращаясь к Федеральному собранию в этом году, сказал, что нам надо развивать нашу российскую продукцию под брендом "Сделано в РФ", экологически чистую продукцию. У нас уже есть это сегодня, у нас есть продукция, которая сделана на Кавказе. И наши кавказские яблоки, думаю, тоже надо делать брендом "Кавказское яблоко", - сообщил Чеботарев.
Он отметил, что яблоки, которые выращивают на Северном Кавказе, очень качественные. "Яблоки, выращиваемые на Кавказе, гораздо вкуснее тех, что привозят из Европы и Китая, так как у нас особые условия выращивания. Это предгорье Кавказа, жаркий день, прохладная ночь", - сказал Чеботарев.
Перспектива отрасли
По словам министра, выращивание яблок - очень перспективная отрасль для сельского хозяйства СКФО. Основные драйверы, где выращиваются яблоки в округе, - Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Ингушетия.
"Спрос на яблоки растет. В целом в РФ выращивается около 1,5 млн т яблок, из них на Северном Кавказе - 380 тыс. т, это около 21% от всего объема яблок, выращиваемых в нашей стране. Импорт составляет более 800 тыс. т. То есть спрос большой", - сказал руководитель ведомства.
Он отметил, что министерство, помимо интенсивного садоводства, вкладывает средства в развитие площадок для хранения фруктов. "Помню, еще несколько лет назад мы страдали от того, что яблок много, и их негде хранить. Сейчас такие возможности появляются. И Минкавказ будет вкладывать свои инвестиции в сферу переработки и хранения", - рассказал Чеботарев.
Он также сообщил, что уделяется внимание и переработке фруктов. "Можно говорить о простых продуктах переработки, таких как джемы, повидло, но нам уже нужно думать о более сложных видах переработки, такие как пектин и другие сложные производные от яблок. Да это дорого, это трудоемко, нужно соблюдать технологии, но это прибыльно. И вообще сфера выращивания яблок - это выгодная сфера, поэтому наша задача доказывать, что вкладывать в производство яблок выгодно, потому что все эти средства возвратные, они возвращаются государству", - добавил министр.
Об отрасли
На конференции звучало, что за последние 60 лет производство и потребление яблок в мире выросло в 4 раза - до 80 млн т. Это один из самых выращиваемых плодов в мире наравне с бананами и цитрусовыми.
Самые крупные производители яблок - Китай - 41 млн т, США - более 5 млн т, Турция и Польша - около 4 млн т, много яблок выращивают в Индии Иране Италии много. Главные экспортеры мировые - Китай, Польша, Италия.
О выставке
Международная специализированная выставка-конференция "PROяблоко 2019", которая собрала более 200 участников из России, Нидерландов и Италии, проходит с 26 по 29 ноября в Минеральных Водах Ставропольского края. Участники обсудят вопросы выращивания и организации сбыта яблок, экономические аспекты садоводства, работу питомника и обеспечение производителей яблок посадочным материалом. Кроме того, они поговорят об интенсивных технологиях закладки и ухода за яблоневым садом, сортировке, предпродажной подготовке и методах хранения яблок, а также подбору и подготовке кадров для отрасли.
Участники конференции посетят крупнейшие садоводческие хозяйства Северного Кавказа: "Сад-гигант Ингушетия", "Рассвет", "Плодообъединение "Сады Ставрополья" и "Сады Карачаево-Черкессии".