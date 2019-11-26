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Путин обсудил с Миллером и Новаком взаимодействие с Украиной в сфере энергетики

Также обсуждалась готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период

НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером российско-украинское взаимодействие в сфере энергетики. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

"Рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики", - говорится в сообщении по итогам встречи.

"Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины [Владимиром Зеленским], и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики, - сказал Путин, открывая встречу. - Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему".

Также на встрече президента с главами Минэнерго и "Газпрома" обсуждалась готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.

Вопросы взаимодействия России и Украины в газовой сфере российский лидер обсуждал в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты подробно обсудили газовую проблематику, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

В новость были внесены изменения (16:10 мск) - добавлены подробности.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссияМиллер, Алексей БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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