Путин обсудил с Зеленским по телефону передачу кораблей и газовую проблематику

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с передачей украинской стороне военных кораблей, участвовавших в провокации в районе Керченского пролива, а также газовую проблематику, включая вопросы транзита. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

"Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе офиса президента Украины подтвердили данную информацию. "Глава украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны "с учетом запланированного на 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Ранее, отвечая на вопрос, возможна ли на полях саммита отдельная встреча российского и украинского лидеров, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что программа визита находится пока только на стадии проработки.