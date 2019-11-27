{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приостановка авиасообщения с Грузией

"Известия": авиасообщение между Россией и Грузией могут восстановить в 2020 году

Премьер-министр Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе подчеркнул, что республика "будет это только приветствовать"
Описание
© Тимур Попхадзе/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ.

"Скорее всего, возобновление авиасообщения произойдет уже после Нового года", - рассказал изданию источник в правительстве.

На эту тему
Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам?

По его словам, Россия в одностороннем порядке прервала авиасообщение, поэтому и отменит решение в одностороннем порядке. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе подтвердил "Известиям", что последнее слово в вопросе возобновления полетов между двумя странами остается за Россией. Он подчеркнул, что Грузия "будет это только приветствовать".

"В вопросе авиасообщения многое зависит от того, насколько будет здоровой атмосфера в наших двусторонних отношениях. Пока наши грузинские партнеры похвастаться этим не могут с учетом поступающих оттуда каждый день новостей, но обсудить - обсудим. И у нас твердое намерение двигаться вперед в этом смысле. Но должна быть соответствующая морально-политическая обстановка, и пока говорить о том, что она уже создана, было бы ошибкой", - рассказал изданию экс-заместитель главы МИД РФ, член Совета Федерации Григорий Карасин, который 28 ноября в Праге встретится с Абашидзе.

Протесты в Тбилиси

"Известия" отмечают, что и Карасин, и Абашидзе не привязывают напрямую восстановление полетов к протестам в столице Грузии. По словам Карасина, Россия хочет, чтобы "российско-грузинские отношения были бы независимой от внутриполитических процессов константой". Грузинская же сторона уверена, что митинги в Тбилиси не должны оказать большого влияния на турпоток.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. Затем оппозиция назначила масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символами протеста, на ворота госучреждений.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
Реклама на ТАСС
Опрос: каждый пятый россиянин интересуется "Черной пятницей"
Самыми привлекательными категориями товаров для покупок в этот день респонденты назвали электронику, бытовую технику, одежду и обувь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС