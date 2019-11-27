"Известия": авиасообщение между Россией и Грузией могут восстановить в 2020 году

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года. До Нового года его не удастся возобновить из-за политического кризиса в Грузии, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ.

По его словам, Россия в одностороннем порядке прервала авиасообщение, поэтому и отменит решение в одностороннем порядке. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе подтвердил "Известиям", что последнее слово в вопросе возобновления полетов между двумя странами остается за Россией. Он подчеркнул, что Грузия "будет это только приветствовать".

"В вопросе авиасообщения многое зависит от того, насколько будет здоровой атмосфера в наших двусторонних отношениях. Пока наши грузинские партнеры похвастаться этим не могут с учетом поступающих оттуда каждый день новостей, но обсудить - обсудим. И у нас твердое намерение двигаться вперед в этом смысле. Но должна быть соответствующая морально-политическая обстановка, и пока говорить о том, что она уже создана, было бы ошибкой", - рассказал изданию экс-заместитель главы МИД РФ, член Совета Федерации Григорий Карасин, который 28 ноября в Праге встретится с Абашидзе.

Протесты в Тбилиси

"Известия" отмечают, что и Карасин, и Абашидзе не привязывают напрямую восстановление полетов к протестам в столице Грузии. По словам Карасина, Россия хочет, чтобы "российско-грузинские отношения были бы независимой от внутриполитических процессов константой". Грузинская же сторона уверена, что митинги в Тбилиси не должны оказать большого влияния на турпоток.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент Грузии 14 ноября не поддержал идею конституционных изменений, касающихся проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Против этой инициативы выступила большая часть мажоритарных депутатов от правящей партии, которая и разработала законопроект.

После провала голосования гражданские активисты и оппозиционные политики вышли на митинг у стен парламента, обвинив во всем председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили. Именно он анонсировал переход со смешанной на пропорциональную систему выборов в июне 2020 года. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые с 20 июня в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания высшего законодательного органа страны. 17 ноября они впервые заблокировали парламент, повесив на ворота цепи с замками.

18 ноября спецназ при помощи водометов и слезоточивого газа разогнал протестующих и открыл парламент для депутатов. Затем оппозиция назначила масштабный митинг на 25 ноября, а до этого в течение недели демонстранты вешали замки и цепи, ставшие символами протеста, на ворота госучреждений.