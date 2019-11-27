Бизнес-омбудсмен Титов считает необходимым закрыть дело Калви

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное преследование основателя инвест-фонда Baring Vostok Майкла Калви должно быть прекращено, поскольку речь в его деле идет о корпоративном споре. Об этом заявил в среду, выступая в Лондоне на открытии пятого Российско-британского бизнес-форума (РББФ), уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Россия создает дополнительные институты, в том числе наш институт омбудсмена - уполномоченного по правам предпринимателей, который делает все возможное, чтобы снимать эти риски [ведения бизнеса в РФ]. Мы очень активно вступаем в дело Калви и считаем, что в том, что его перевели из тюрьмы под домашний арест, есть и наша частичка [заслуги], - сказал Титов. - Мы продолжаем бороться за его партнеров и в целом выступаем за то, чтобы это дело было закрыто, потому что мы сразу выразили нашу точку зрения по поводу того, что это хозяйственный, корпоративный спор, и здесь не должно быть места уголовному преследованию".

Как подчеркнул омбудсмен, существующие в России проблемы ведения бизнеса необходимо признавать и исправлять. Одной из них, по его словам, является "слой бюрократии, в том числе в правоохранительных органах, которая очень падка на какие-то предложения со стороны бизнеса". По словам Титова, около 80% поступающих к нему обращений по поводу уголовного преследования бизнеса "в источнике имеют корпоративный конфликт".

При этом, как добавил Титов, "соотношение рисков к доходности в России всегда было выгодным", что делало ее привлекательной для инвесторов. По его словам, главной проблемой для иностранного бизнеса в РФ в настоящий момент являются не относительно высокие, но управляемые риски, которые по сравнению с 90-ми годами существенно снизились, а "рост издержек при падении спроса".