В "Нафтогазе" заявили, что "не закроют газовый вентиль"

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Украина не перекроет поток газа из России, даже если стороны не заключат соглашение о транзите газа до конца года. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Украина не будет перекрывать вентиль, Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции - выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль", - сказал он в интервью телерадиокомпании Deutsche Welle.

По словам Витренко, в случае, если газ будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, Украина не будет "перекрывать вентили, прекращая поток газа". Вместо этого газ из России будет закачиваться в подземные хранилища. "Мы будем ждать документального оформления, только после этого оператор сможет направить этот газ туда, куда собственник с соответствующими документами скажет этот газ направить", - сказал Витренко.

При этом он признал, что существуют физические ограничения на закачку газа в подземные хранилища. "Приблизительно вся мощность украинских хранилищ - от 25 до 30 млрд кубов. Сейчас в них до 21 млрд кубов, мы потребляем из газохранилищ, то есть зимой будет меньше", - добавил он.

Ранее в среду Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря. Если соглашение не будет заключено, "должно быть некое промежуточное решение или какое-то другое решение", добавил Витренко, не пояснив, какие именно варианты он имеет в виду.

Переговоры по транзиту газа

В конце 2008 года Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате "Газпром" должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы. Заключенный в экстренном режиме в начале 2009 года контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года.

Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог и осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Следующая трехсторонняя министерская встреча РФ, ЕС и Украины по транзиту газа может состояться в течение первой недели декабря.