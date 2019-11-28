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"Известия": МЭР и ВЭФ хотят создать организацию в сфере искусственного интеллекта

Предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на базе Сбербанка

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву письмо с предложением по созданию в России Центра четвертой промышленной революции, который займется развитием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на текст письма.

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С инициативой о создании такой организации в РФ выступила международная организация "Всемирный экономический форум". Отмечается, что подобные центры работают в США, Китае, Индии и Японии, а основной задачей организаций является налаживание сотрудничества в сфере ИИ между странами при участии ведущих экспертов в этой сфере. Как сообщается в письме главы Минэкономразвития, создание Центра позволит России повысить конкурентоспособность экономики, стать одним из лидеров в отрасли, а также усилить эффективность мероприятий Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта до 2030 года.

При этом стоимость создания такой организации составит не менее $3 млн, поскольку предполагает уплату ВЭФ со стороны России ежегодного взноса в размере $1 млн при минимальном сроке участия в три года.

Как пишет газета, предполагается, что российский Центр четвертой промышленной революции будет работать на базе Сбербанка. Среди основных заявленных функций организации - совершенствование регулирования в области ИИ и помощь правительству в решении регуляторных проблем отрасли, внедрение искусственного интеллекта в корпоративное управление Сбербанка, а также развитие концепции "умного города" в Москве.

В пресс-службе аппарата правительства на вопрос "Известий", поддерживают ли появление в стране такой организации, заявили, что прорабатывают этот вопрос, добавив, что ответственным за нормативное регулирование искусственного интеллекта предполагается определить Минэкономразвития. В Минэкономразвития изданию уточнили, что вопросы по финансовым обязательствам сторон при создании организации и срокам ее функционирования находятся в стадии согласования.

В начале ноября президент ВЭФ Бёрге Бренде в интервью газете "Коммерсантъ" упоминал, что организация обсуждает с представителями бизнеса и российским правительством создание центра ВЭФ по технологиям четвертой промышленной революции в Москве.

Стратегия по развитию ИИ

Президент России Владимир Путин в октябре подписал указ об утверждении Национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта на период до 2030 года. Документ призван ускорить развитие ИИ, стимулировать научные исследования в этой области, повысить доступность информации и вычислительных ресурсов для пользователей, усовершенствовать систему подготовки кадров в сфере ИИ.

Орешкин, выступая в начале ноября на форуме Artificial Intelligence Journey (AI Journey), отметил, что развитие искусственного интеллекта является благом для России, которое приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест. При этом министр подчеркнул, что в ближайшие пять лет эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет носить значительного характера, поскольку необходимо подготовить различные отрасли здравоохранения, экономики, промышленности для того, чтобы внедрение ИИ происходило массово.

В сентябре на ВЭФ Орешкин сообщил, что в ближайшие месяцы стартует проект правительства и Сбербанка по внедрению ИИ во все сферы жизни. По оценке министра, реализация проекта может добавить до 1% ежегодного прироста производительности труда к 2030 году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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