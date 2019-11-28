СМИ: Южная Корея и Япония обсудили возможность возврата к торговым переговорам

ТАСС, 28 ноября. Республика Корея и Япония на рабочем уровне обсудили перспективы начала переговоров о взаимных торговых ограничениях. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"Представители торговых ведомств двух стран на рабочем уровне провели встречу в Сеуле для подготовки предстоящих переговоров об экспортных ограничениях", - цитирует агентство слова чиновника.

Как отмечает Yonhap, в ходе диалога, вероятно, обсуждалось время и место проведения новых переговоров, призванных положить конец торговым противоречиям.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после того, как Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства высокотехнологичных гаджетов. Поводом для этого послужили подозрения, что часть этих компонентов могла нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отверг такую вероятность и ввел в отношении Токио аналогичные экспортные ограничения.

В связи с начавшимися торговыми спорами Южная Корея объявила о намерении расторгнуть соглашение о конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) с Японией, действие которого должно было истечь 23 ноября. Однако в последний момент Сеулу и Токио удалось договориться о сохранении данного соглашения.