"Аэрофлот" предлагает создать компанию для повышения защиты аэропортов от птиц

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" предложила создать компанию, которая будет предлагать услуг ловчих птиц и собак для повышения орнитологической защиты в российских аэропортах. Отмечается, что такая компания может быть создана при поддержке Минтранса или Росавиации, а ее услуги будут предоставляться только в наиболее "проблемные сезоны".

Соответствующее предложение содержится в докладе главного специалиста департамента управления безопасностью полетов "Аэрофлота" Игоря Нельги по итогам конференции по безопасности полетов воздушных судов (копия доклада опубликована на сайте Росавиации).

"Использование ловчих птиц, собак на аэродромах РФ не распространено и является редким исключением (Пулково, Внуково и др.) <...>. По примеру международного опыта компания Hawreye's Canadian предлагает специалистов и тренированных животных (орлы, ястребы, соколы, совы и собаки) <...>. Предлагается создание специальной компании (возможно, при поддержке Минтранса, Росавиации) для предоставления услуг - ловчих птиц, собак на проблемные сезоны", - говорится в докладе.

В документе отмечается. что нормативное обеспечение орнитологической безопасности в России необходимо привести в соответствие с рекомендациями Международной организации гражданской авиации (ICAO). "Нормативные документы РФ по орнитологическому обеспечению безопасности полетов требуется привести в соответствие с рекомендуемой практикой ICAO, а также современными требованиями", - отмечается в докладе.

"Аэрофлот" также предложил российским аэропортам создать комплексную программу повышения орнитологической безопасности. "Аэропортам РФ предлагается разрабатывать комплексную программу взамен плана регулирования живой природы в аэропорту, при этом следует включать все аспекты: подготовку специалистов, участие в конференциях, а также проведение претензий авиакомпаний по столкновению ВС с птицами", - говорится в докладе.