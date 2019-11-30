{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Запуск "Турецкого потока" намечен на 8 января в Стамбуле

В настоящее время газом заполнены обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции
Описание
© Павел Бушуев/ТАСС

АНКАРА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что ввод в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток" намечен на 8 января. Об этом турецкий лидер сообщил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, в городе Эдирне на границе с Грецией. Трансляцию с мероприятия вел телеканал NTV.

На эту тему

"Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием "Турецкий поток", - сказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что визит Владимира Путина в Турцию планируется на первую декаду января.

"Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года.

В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Теги
Турция
Реклама на ТАСС
Алиев сообщил, что проект Трансадриатического трубопровода реализован на более чем 90%
Президент Азербайджана также выразил надежду на то, что строительство трубопровода, который является частью "Южного газового коридора", будет завершено вовремя
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС