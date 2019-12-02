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Крупнейший в России производитель троллейбусов "Тролза" вышел из режима простоя

Приказ действовал до конца ноября, в соответствии с ним в режиме простоя находились около 50% сотрудников предприятия

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов - завод "Тролза" в Саратовской области вышел из режима простоя, в котором находился с марта 2019 года, сообщил в понедельник ТАСС гендиректор предприятия Сергей Ключарев.

"Приказа по режиму простоя нет", - сказал он. Предыдущий приказ действовал до конца ноября. В соответствии с ним в режиме простоя находились порядка 50% сотрудников предприятия. Всего в штате числятся 250 человек.

Завод "Тролза" перешел на особый режим работы 14 марта в связи с нехваткой оборотных средств после задержания бывшего гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции.

"Тролза" - крупнейший в России производитель троллейбусов и электробусов с динамической подзарядкой, расположенный в городе Энгельс Саратовской области. По данным предприятия, более 70% всех троллейбусов в РФ созданы на этом заводе. Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Севастополе, Владивостоке, а также за рубежом.

Теги
РоссияСаратовская область
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