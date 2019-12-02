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В Федерации профсоюзов России прокомментировали ужесточение санкций за невыплату зарплат

В организации считают, что такое ужесточение должно помочь избавиться от этой проблемы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Ужесточение санкций к работодателям за невыплату зарплат должно помочь раз и навсегда решить 30-летнюю проблему невыплат зарплат. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Ранее Минюст в опубликованном докладе о правоприменении в РФ предложил наказывать работодателя не одним штрафом (от 30 до 50 тыс. рублей по КоАП РФ) за невыплату зарплат, а штрафовать отдельно за каждого работника.

"Логика проста - в случае, если эта мера будет более карательной в отношении тех работодателей, которые не выплачивают зарплату, это позитивно скажется на общей ситуации. Можно спорить о том, кому должны быть дополнительные выплаты - штраф в пользу государства или в пользу гражданина, но законодательство надо ужесточать. Невыплата зарплат - это бедствие в России уже более 30 лет. С этим пора заканчивать", - уверен замглавы ФНПР. По его мнению, любая страна, претендующая на статус развитого государства, должна искоренить распространение такого явления.

Шершуков напомнил об истории с директором одного из предприятий, поднятой несколько лет назад во время одной из прямых линий с президентом РФ, когда директор заявил о готовности заплатить долги по зарплате, если ему "позвонит Путин". По словам Шершукова, надо скептически отнестись и к данным Росстата о невыплаченных зарплатах, поскольку "реальный объем долгов по зарплате по региону, скорее всего, выше, чем наличествующий в отчетах".

Кроме того, Шершуков подтвердил наличие другой обозначенной в докладе Минюста серьезной проблемы - работодатели не спешат индексировать зарплату работникам с учетом роста размера МРОТ, а суды по-разному принимают решения по таким искам. "Есть норма в Трудовом кодексе РФ о том, что работодатель должен ежегодно индексировать зарплату. Но эта норма мерцающая - она есть, но механизм ее применения нигде не прописан. И суды по-разному подходят к рассмотрению таких исков, - заметил зампредседателя ФНПР. - Может быть, в итоге здесь свою позицию выскажет Пленум Верховного суда РФ".

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