"Известия": Минюст хочет ужесточить санкции за задержку зарплат

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минюст РФ считает необходимым ужесточение санкций против работодателей, не выплативших заработную плату в срок. Количество штрафов должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, выпущенной министерством в конце ноября.

По данным издания, в ведомстве проанализировали судебную практику и пришли к выводу, что сотрудники трудовой инспекции и судьи неоднозначно решают вопрос о количестве нарушений, совершенных работодателем при невыплате зарплаты более чем одному работнику. Как сообщают "Известия", в большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по ч. 6 ст. 5.27 КоАП юридическому лицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Однако, по мнению авторов доклада, "невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения", вследствие чего наказание должно быть назначено за все.

В пресс-службе Минюста изданию сообщили, что одной из целей подготовки доклада является выявление противоречий в судебной практике. Именно такое противоречие было обнаружено при анализе судебных решений по делам об административных правонарушениях, квалифицируемых по ст. 5.27 КоАП, пояснили газете в ведомстве. В Минюсте "Известиям" также напомнили, что в 2014 году Верховный суд РФ пришел к заключению, "что каждый из выявленных в результате проведенной проверки фактов нарушения законодательства о труде образует самостоятельный состав административного правонарушения".

В ведомстве пояснили, что выявленная проблема "может быть решена за счет разработки проекта особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях". Как сообщают "Известия", в докладе также "предлагается обратить внимание Верховного суда РФ на практику".

В Роструде на запрос издания не ответили.