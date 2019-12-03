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Глава Минэкономики Украины опроверг информацию о планах смены руководства "Нафтогаза"

Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель заявил о готовящейся смене руководства и наблюдательного совета "Нафтогаза" и других стратегических компаний

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию о предстоящей смене руководства компании "Нафтогаз Украина".

"По "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По "Нафтогазу" никакого процесса нет. Ни по наблюдательным советам, ни по руководству", - сказал Милованов в эфире украинского телеканала ICTV.

В понедельник, 2 декабря, глава Минэнерго заявил о готовящейся смене руководства и наблюдательного совета "Нафтогаза" и других стратегических компаний. Он, в частности, подтвердил что это будет касаться менеджмента "Нафтогаза", а также оператора энергосистемы Украины "Укрэнерго". Новое руководство будет избираться на конкурсной основе, добавил министр.

Ранее Милованов сообщил, что правительство страны приняло решение о смене руководства в почти 50 государственных предприятиях. По словам министра, при вынесении решений учитывались "финансовые результаты компаний, выполнение поставленных задач, репутация и командность работы" менеджмента.

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Украина
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