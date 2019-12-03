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Первый зампред ЦБ не видит предпосылок к торможению экономического роста России

Согласно базовому сценарию Банка России, рост российской экономики в 2019 году составит 0,8-1,3%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева не видит серьезных предпосылок к торможению экономического роста России. Об этом она заявила на финансовом форуме России, организованном газетой "Ведомости".

"Я не вижу очень уж таких серьезных тенденций к торможению роста в настоящий момент. Темпы роста у нас низкие, действительно. В первых двух кварталах мы наблюдали некоторое замедление, сейчас оно уже, видимо, закончилось. В следующем году выходим, по нашим прогнозам, что называется на потенциальные темпы роста. То есть ситуация такая - рост есть, но рост небольшой", - сказала она.

Согласно базовому сценарию Банка России, с учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, рост российской экономики в 2019 году составит 0,8-1,3% после 2,3% в 2018 году.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не исключал, что рост российской экономики в текущем году окажется выше заложенных в прогнозе 1,3%. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявлял, что рост ВВП на 1,3% по итогам года труднодостижим, несмотря на позитивные данные третьего квартала.

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