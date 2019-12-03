"Яндекс" может начать выводить беспилотники в новые регионы с развитием регулирования

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" вывел на дороги общего пользования 100 беспилотных автомобилей, компания будет рассматривать выход в новые для себя регионы для тестирования технологии по мере развития регулирования в этой сфере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сегодня "Яндекс" тестирует беспилотники на дорогах Москвы, Сколково, Иннополиса, Тель-Авива и Лас-Вегаса. На данный момент мы запустили наш сотый беспилотный автомобиль. Мы продолжаем развивать технологию и расширять флот, в том числе и в других странах. Например, в следующем году 10 наших беспилотных автомобилей появятся в Детройте", - рассказали в компании.

Вместе с тем, говоря о дальнейших возможностях расширения географии тестирования беспилотников, в "Яндексе" отметили, что будут готовы рассмотреть выход в новые регионы РФ при условии развития нормативного регулирования в этой сфере. "Если регулирование в сфере беспилотных технологий будет продвигаться, то будем рассматривать и другие регионы. Расширение территорий тестирования - это хорошо, но оно должно идти параллельно с развитием регулирования", - пояснили в компании.

В связи с этим в "Яндексе" напомнили, что на данный момент нормативная база РФ не позволяет использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования без водителя в салоне, хотя технологии уже позволяют запустить в России сервис полностью беспилотного такси. В пример компания привела сервис беспилотного такси в Иннополисе, где автомобили "Яндекса" уже могут выполнять заказы в полностью беспилотном режиме, однако из-за отсутствия необходимого законодательного регулирования автомобили нельзя использовать без инженера в салоне и брать плату за поездки.

Ранее Минтранс РФ сообщил, что число регионов, где будут проходить эксперименты по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, в ближайшее время увеличат до 11. В частности, речь идет о Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, Республике Чувашия и Краснодарском крае.

Эксперимент по тестированию беспилотников

Сейчас в ряде регионов РФ проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он рассчитан на три года. Сроки начала использования беспилотного транспорта будут определены по итогам экспериментального запуска. На данный момент в рамках эксперимента, который стартовал в конце 2018 г., беспилотные авто "Яндекса" уже проехали более 2 млн км по городским дорогам. Все беспилотные автомобили предполагают высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств.

В июне 2019 года "Яндекс" вывел на дороги Москвы первые пять беспилотных авто, в общей сложности до конца 2019 года "Яндекс" планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотников.

Сервис беспилотного такси был запущен в Иннополисе 28 августа 2018 года. На этапе тестирования системы за рулем машины никого нет, но в салоне всегда находится инженер-испытатель. Он сидит на переднем пассажирском сидении и следит за тем, чтобы поездка проходила в штатном режиме.