В ЦБ заявили, что достижение ипотечной ставки в 8% реалистично уже сейчас

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Достижение ставки по ипотеке на уровне 8% реалистично уже сейчас. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов - ЦБ не диктует процентные ставки, и прогноз мы не делаем. Но достижение 8% реалистично уже сейчас", - сказала Полякова.

При этом зампред ЦБ напомнила, что национальный проект "Жилье и городская среда" предусматривает, что ипотечная ставка должна прийти к уровню не выше 8% годовых.

Банк России на последнем заседании совета директоров 25 октября резко снизил ключевую ставку, уровень которой теперь составляет 6,5%. После такого решения регулятора крупнейшие российские банки объявили о новом снижении ставок на свои кредитные продукты. Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта за месяц и по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 9,4% годовых.

О нацпроекте "Жилье и городская среда"

Объем федерального финансирования нацпроекта "Жилье и городская среда" составит более 600 млрд рублей до 2024 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума. Все показатели, заложенные в нацпроекте, планируются к реализации до 31 декабря 2024 года. Среди показателей - введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно к 2024 году, увеличение доступности ипотеки вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%.