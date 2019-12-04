{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ЦБ заявили, что достижение ипотечной ставки в 8% реалистично уже сейчас

В то же время зампредседателя Банка России Ольга Полякова отметила, что рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Достижение ставки по ипотеке на уровне 8% реалистично уже сейчас. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова в интервью, опубликованном в газете "Известия".

"Рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов - ЦБ не диктует процентные ставки, и прогноз мы не делаем. Но достижение 8% реалистично уже сейчас", - сказала Полякова.

При этом зампред ЦБ напомнила, что национальный проект "Жилье и городская среда" предусматривает, что ипотечная ставка должна прийти к уровню не выше 8% годовых.

Банк России на последнем заседании совета директоров 25 октября резко снизил ключевую ставку, уровень которой теперь составляет 6,5%. После такого решения регулятора крупнейшие российские банки объявили о новом снижении ставок на свои кредитные продукты. Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта за месяц и по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 9,4% годовых.

О нацпроекте "Жилье и городская среда"

Объем федерального финансирования нацпроекта "Жилье и городская среда" составит более 600 млрд рублей до 2024 года, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума. Все показатели, заложенные в нацпроекте, планируются к реализации до 31 декабря 2024 года. Среди показателей - введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно к 2024 году, увеличение доступности ипотеки вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Минкавказ выступит с инициативой создания в СКФО совета предпринимателей
Он может быть создан при Корпорации развития Северного Кавказа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС