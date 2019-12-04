Bloomberg: США и Китай приближаются к заключению первой фазы торговой сделки

ТАСС, 4 декабря. США и Китай приближаются к договоренностям о размерах пошлин, которые будут отменены в ходе первой фазы торговой сделки между двумя странами, сообщил в среду источник агентства Bloomberg, близкий к переговорам.

Отмечается, что переговоры по первой фазе сделки развиваются, несмотря на напряженность между странами из-за ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Ранее МИД КНР заявил, что позиция США по данным проблемам может затормозить торговые переговоры, а соглашение будет заключено лишь в случае достижения равноправных условий.

28 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

3 декабря Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по "Глобальному акту Магнитского" в отношении китайских властей из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Законодательная инициатива о правах человека в Синьцзяне предполагает возможность установления запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг для госструктур Китая на территории СУАР.

4 декабря МИД Китая заявил, что не допустит американского вмешательства в дела СУАР.