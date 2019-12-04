{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Торговая война

Bloomberg: США и Китай приближаются к заключению первой фазы торговой сделки

Источник агентства отметил, что переговоры по первой фазе сделки развиваются, несмотря на напряженность между странами из-за ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе

ТАСС, 4 декабря. США и Китай приближаются к договоренностям о размерах пошлин, которые будут отменены в ходе первой фазы торговой сделки между двумя странами, сообщил в среду источник агентства Bloomberg, близкий к переговорам.

Отмечается, что переговоры по первой фазе сделки развиваются, несмотря на напряженность между странами из-за ситуации в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Ранее МИД КНР заявил, что позиция США по данным проблемам может затормозить торговые переговоры, а соглашение будет заключено лишь в случае достижения равноправных условий.

28 ноября президент США Дональд Трамп подписал закон, который потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

3 декабря Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который обязывает вашингтонскую администрацию рассмотреть вопрос о введении санкций по "Глобальному акту Магнитского" в отношении китайских властей из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Законодательная инициатива о правах человека в Синьцзяне предполагает возможность установления запрета на экспорт ряда американских товаров, технологий и услуг для госструктур Китая на территории СУАР.

4 декабря МИД Китая заявил, что не допустит американского вмешательства в дела СУАР.

Теги
СШАКитайТорговая война
Реклама на ТАСС
Мутко: приоритетными для господдержки на Северном Кавказе будут малый бизнес и туризм
По словам зампреда правительства России, за последние годы туристические центры созданы практический в каждой республике Северного Кавказа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС