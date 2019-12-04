ВБ: России понадобится 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР по уровню человеческого капитала

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. России при нынешних темпах роста потребуется почти 100 лет, чтобы догнать страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по показателю человеческого капитала, следует из доклада Всемирного банка об экономике РФ.

Человеческий капитал - это один из составляющих элементов богатства государства. В данном случае учитывается заработок на протяжении трудовой жизни человека.

"Показатель человеческого капитала на душу населения в России существенно вырос, но при этом он составляет одну пятую от среднего показателя по ОЭСР. При нынешних темпах для того, чтобы догнать другие страны, России потребуется почти 100 лет", - указано в докладе.

Авторы доклада подчеркивают, что понимание разницы между "богатством" и "доходом" государства имеет решающее значение. Так, доход или ВВП является "просто доходом от богатства", тогда как богатство измеряется всесторонне и включает все активы - произведенный, человеческий и природный капитал, а также чистые иностранные активы. Человеческий капитал в РФ составляет самую большую долю совокупного богатства (46%), однако эта доля намного меньше, чем в среднем по ОЭСР (70%). Тогда как доля природного капитала в РФ (20%) значительно выше средней в странах ОЭСР (3%).

Также в докладе говорится, что обычный россиянин в 2017 году был в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году. Показатель накопленного богатства составил около 8,9 млн рублей.

В период 2000-2017 годов богатство на душу населения в России росло в несколько раз быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода (следует учесть, что динамика начиналась с гораздо более низкой базы). При этом показатель богатства россиянина достигает лишь четверти аналогичного показателя жителя стран ОЭСР. А высокие темпы роста, характерные для начала 2000-х годов, в последнее время снизились из-за застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства.