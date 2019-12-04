{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВБ: России понадобится 100 лет, чтобы догнать страны ОЭСР по уровню человеческого капитала

Эксперты Всемирного банка отметили, что этот показатель в РФ существенно вырос, но при этом он составляет одну пятую от среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. России при нынешних темпах роста потребуется почти 100 лет, чтобы догнать страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по показателю человеческого капитала, следует из доклада Всемирного банка об экономике РФ.

Человеческий капитал - это один из составляющих элементов богатства государства. В данном случае учитывается заработок на протяжении трудовой жизни человека.

"Показатель человеческого капитала на душу населения в России существенно вырос, но при этом он составляет одну пятую от среднего показателя по ОЭСР. При нынешних темпах для того, чтобы догнать другие страны, России потребуется почти 100 лет", - указано в докладе.

Авторы доклада подчеркивают, что понимание разницы между "богатством" и "доходом" государства имеет решающее значение. Так, доход или ВВП является "просто доходом от богатства", тогда как богатство измеряется всесторонне и включает все активы - произведенный, человеческий и природный капитал, а также чистые иностранные активы. Человеческий капитал в РФ составляет самую большую долю совокупного богатства (46%), однако эта доля намного меньше, чем в среднем по ОЭСР (70%). Тогда как доля природного капитала в РФ (20%) значительно выше средней в странах ОЭСР (3%).

Также в докладе говорится, что обычный россиянин в 2017 году был в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году. Показатель накопленного богатства составил около 8,9 млн рублей.

В период 2000-2017 годов богатство на душу населения в России росло в несколько раз быстрее, чем в странах с высоким уровнем дохода (следует учесть, что динамика начиналась с гораздо более низкой базы). При этом показатель богатства россиянина достигает лишь четверти аналогичного показателя жителя стран ОЭСР. А высокие темпы роста, характерные для начала 2000-х годов, в последнее время снизились из-за застоя в росте человеческого капитала и сокращения нефтегазового богатства.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Дрозденко призвал Ford ускорить продажу автомобильного завода во Всеволожске
Производство автомобилей на заводе компании было остановлено в июне 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС