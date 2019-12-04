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Как Всемирный банк оценил российскую экономику. Максимально коротко (250 слов)

Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© AP Photos/Susan Walsh

Всемирный банк опубликовал доклад о состоянии российской экономики. Мы выбрали интересные оценки и прогнозы.

  • Прогноз по росту экономики на 2019 год вырос — с 1 до 1,2%.
  • В 2020 году рост ВВП ускорится до 1,6%, а в 2021 году — до 1,8%.
  • Главные риски — ослабление мировой экономики, усиление торговых войн и внутренние факторы, а также колебания на товарных и финансовых рынках, которые влияют на курс валют.
  • Россия остается уязвимой для новых санкций, которые грозят сокращением внешних и внутренних инвестиций.
  • Смягчение денежно-кредитной политики и эффективное выполнение нацпроектов позволит оживить экономику. Их вклад в рост ВВП составит 0,1 процентного пункта (п. п.) в 2020 году и 0,2−0,3 п. п. — в 2021 году.
  • ЦБ продолжит снижать ключевую ставку — на фоне замедления инфляции и слабого экономического роста. В октябре 2019 года регулятор снизил ее сразу на 0,5 п. п. — до 6,5% годовых.
  • Инвестиции из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) после того, как размер его ликвидной части достигнет 7% ВВП (указанная в Бюджетном кодексе отсечка), могут усилить зависимость страны от цен на энергоносители.
  • Потребительское кредитование растет высокими темпами. Если состояние экономики ухудшится, россияне с несколькими займами рискуют не справиться с нагрузкой на бюджет, что, в свою очередь, угрожает финансовой стабильности.
  • До конца 2021 года продолжит снижаться уровень бедности. Но власти должны мониторить состояние уязвимых слоев населения.
  • В России наметилось сокращение числа работающих граждан, и эта тенденция может сохраниться до 2027 года. Причина — старение населения.
  • По уровню человеческого капитала (сколько человек заработал за всю жизнь) Россия сможет догнать страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) только через 100 лет.
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