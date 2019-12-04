Всемирный банк: Россия остается уязвимой к введению новых экономических санкций

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия остается уязвимой к возможному введению дополнительных экономических санкций, следует из доклада Всемирного банка об экономике России.

"Россия также остается уязвимой к введению возможных дополнительных экономических санкций, которые могут повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних частных инвестиций", - сказано в материале.

В то же время опорой для роста инвестиций служит успешная и эффективная реализация государственных инициатив в области инфраструктуры, считают в банке.

"В ответ на стремительный рост кредитования домохозяйств регулятор принял оперативные меры, однако могут потребоваться дополнительные шаги для ослабления рисков, угрожающих финансовой стабильности. К 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) должна превысить 7% ВВП, что создаст правовые возможности для государства по инвестированию части средств ФНБ в отечественные инфраструктурные проекты", - также отмечается в докладе.

Вместе с тем, возможное расширение санкций может вызвать тенденцию к повышению стоимости фондирования в России, считают во Всемирном банке.

К основным рискам, сопутствующим прогнозу экономического роста, по мнению специалистов банка, относятся: ослабление мировой экономики, усиление торговой напряженности, а также внутренние факторы, также отмечается в докладе.

Эксперты банка отмечают, что краткосрочные последствия уже вступивших в силу экономических санкций в середине августа 2019 года, запрещающих финансовым учреждениям США участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, являются незначительными "с учетом относительно ограниченной потребности правительства в привлечении финансирования, большого объема международных резервов и ориентации на рублевый рынок". Тем не менее, эти санкции могут сказаться на более долгосрочных перспективах экономического роста - возможно, в виде более низкого объема инвестиций, считают специалисты Всемирного банка.