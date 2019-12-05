Медведев заявил, что тарифы на вывоз мусора удалось удержать на приемлемом уровне

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Тарифы на вывоз мусора удалось с помощью "ручного регулирования" удержать на приемлемом уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Справедливо абсолютно вы также отметили, что были сомнения по поводу тарифов, что они могут вырасти и ударить по карману. Кое-где это произошло, но все-таки нам при помощи зачастую ручного управления и ряда решений - мы их там немножко меняли - удалось не допустить масштабного роста тарифов, иначе люди бы просто высказывали свое недовольство до сих пор. Сейчас эта ситуация достаточно тихая, это означает, что тарифы плюс-минус оказались приемлемыми: где-то мы что-то компенсируем, где-то помогаем, но в целом эти тарифы оказались приемлемыми", - сказал глава правительства в интервью российским телеканалам.