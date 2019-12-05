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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из "Разговора с Дмитрием Медведевым"

© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ дал ежегодное итоговое интервью телеканалам

Дмитрий Медведев встречается с журналистами для итогового разговора уже 12-й год подряд. В этот раз формат интервью изменился: вопросы премьер-министру смогли задать представители 20 телеканалов (раньше — только пяти). 

Об инфляции, безработице и бюджете 

Уходящий год стал для экономики и социальной сферы стабильным. Темпы роста составили 1,3–1,5% ВВП. Это меньше, чем хотелось бы, отметил Медведев. "Напомню, что по известному указу президента и в соответствии с национальными целями мы должны расти так, как растет мировая экономика, — в районе 3% в год. И это вполне достижимо", — добавил он.

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Другие цифры, по словам премьера, более приятные. Инфляция по итогам года ожидается в пределах 3,8%. "Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны", — сказал он. Безработица будет 4,6–4,7% от экономически активного населения. Это ниже, чем во многих развитых странах, где безработица достигает 8-9%.

Профицит бюджета составит 1,8% от ВВП, и это "очень приличный запас прочности, который позволяет <...> с уверенностью смотреть в будущее". Медведев напомнил, что в 2019 году стартовала реализация национальных проектов и началось выполнение национальных целей развития, "что-то получилось лучше, что-то, скажем прямо, получилось хуже", и значительная часть работы еще впереди.

О доходах населения и адресной помощи

В последние годы реальные доходы населения России снижались, но за истекшие девять месяцев 2019 года тренд изменился. "И вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не "минус", а "плюс", но плюс очень незначительный — может быть, 0,2–0,3%", — отметил Медведев.

Премьер-министр считает, что важно самочувствие людей — ощущают ли они, что доходы стабильны или что они снижаются. В этом году возросла налоговая нагрузка, увеличилось кредитное бремя. В этой ситуации, считает Медведев, необходимо помогать наиболее уязвимым категориям граждан — многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам. В этих целях государство изменило подход к социальной поддержке — теперь применяется адресный подход вместо того, чтобы "тонким слоем размазывать выплаты", в том числе и тем людям, которым они не нужны. Например, были увеличены выплаты на ребенка — до 10 тыс. рублей, принят ряд решений в отношении инвалидов и пожилых лиц, проведена упреждающая индексация пенсий. "Работа по реальным располагаемым доходам будет продолжена. Мы постараемся сделать так, чтобы такая поддержка доходила до наиболее уязвимых слоев населения", — сказал он. 

О суверенном интернете и YouTube

Закон о суверенном интернете направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на то, чтобы Россию не отрезали от мировой Сети. "Обычно в этом случае говорят: ну а кто собирается нас отрезать? Это, как говорилось в одном советском кинофильме, обывательские разговорчики. Потому что отрезать можно от чего угодно", — сказал Медведев. Он рассказал, что после осложнения отношений с США там всерьез обсуждался вопрос о возможном отключении России от системы верификации платежей. Так же, предположил он, могут попробовать и "завернуть кран, связанный с интернетом".

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Медведев напомнил, что регистрация доменных имен и целый ряд других функций осуществляются в США. "И у нас нет уверенности, что в какой-то момент, чтобы сделать нам "приятное", нас от чего-то не отключат", — сказал премьер. Он добавил, что речь идет не только об обычном интернете, но и об "интернете вещей", который связан с технологическими процессами. "Это вообще опасная штука. Если кто-то кого-то отрезал, то можно остановить все что угодно — энергетическую станцию, допустим, или еще что-нибудь, полеты самолетов", — заметил глава кабмина.

В ответ на вопрос о работе YouTube Медведев сообщил, что российские власти не собираются закрывать этот сервис. "И те, кто зарабатывают на YouTube, смогут зарабатывать — хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", — сказал Медведев.

О здравоохранении, увольнении врачей и иностранных лекарствах

Общее состояние первичного звена здравоохранения в ряде российских регионов требует улучшения. "Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно туда — в поликлинику, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт — прим. ТАСС), больницу — приходят практически все люди", — сказал Медведев. Необходимо строительство, капремонт и оснащение поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и больниц, изменение условий труда медработников. "В общей сложности, мы прикинули, на реформу такую первичного звена, на его обустройство, улучшение нам потребуется в районе 550 млрд рублей за ближайшие несколько лет", — добавил он.

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Он также ответил на вопрос об увольнениях врачей. По его мнению, в каждой такой ситуации самое главное — интересы тех, кто получает медицинские услуги. "Все остальное нужно отодвинуть в сторону — амбиции, обиды и так далее", — отметил Медведев.

Премьер-министр затронул и тему доступности лекарств. Он считает, что государственное регулирование цен на лекарства должно стать более гибким и простым. "Я совсем недавно подписал на эту тему постановление правительства, чтобы все осуществлялось проще, чем сегодня", — сказал он.

Закупая медицинские препараты для медучреждений, государство старается поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства, но в аптеках, считает Медведев, должны быть доступны препараты как российского, так и иностранного производства. "Здесь есть, правда, одна тонкость — нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы все-таки остаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается, — чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать по той же формуле разные препараты. В конце концов, это дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства, — во что ему вложиться, что ему купить; постараемся сейчас отрегулировать таким образом, чтобы сбоев было меньше или их не было вообще, по возможности", — сказал он.

О законопроекте о домашнем насилии

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У премьер-министра нет четкой позиции по законопроекту, текст которого опубликовал Совет Федерации. В проекте есть интересные новеллы, отметил он. В частности, защитные предписания, запрещающие одному из участников конфликта приближаться к другому, отметил он. Но, с одной стороны, критики задаются вопросом, не будет ли закон использоваться для манипулирования, с другой — он не вводит ни административную, ни уголовную ответственность.

Медведев сообщил, что готовится новая версия КоАП, в которой может появиться такой пункт. "Надо все проанализировать еще раз, послушать всех, кто этим занимается. То, что проблема есть, — очевидно. Вопрос в том, как государство должно реагировать", — сказал он.

О реформе обращения с отходами

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Раньше отрасли обращения с отходами не было — в советские времена все свозили на свалку. Россия только начала работу в этом направлении. Это сложно, так как нужно пройти между двумя полюсами. С одной стороны, надо заниматься уничтожением отходов, с другой — чтобы было комфортно людям. Во многих странах эта система действует десятилетиями. Сейчас России надо будет всему этому учиться, но это "будет важный вклад в экологическое будущее, в здоровье нашей нации". Опасения по поводу роста тарифов в некоторых регионах оправдались, но правительству удалось сдержать ситуацию, и в целом тарифы оказались приемлемыми. 

О президенте Украины

По мнению Медведева, президент Украины Владимир Зеленский хочет возобновления отношений с РФ — чтобы мир был, чтобы возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Вопрос в том, получится ли у него.  "Самое главное, я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными словами, противостоять такому "оголтелому национализму" и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с Россией", — уточнил он.

Об акциях протеста

В обществе есть "мощный запрос на справедливость, этот запрос вылился в том числе в различные акции", считает Медведев. И это, по его оценке, совершенно нормально. "Ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить свое мнение — это абсолютно нормально, но заявлять свое мнение нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами", — добавил он.

Медведев подчеркнул, что нужно досконально разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве.

О скандале с допингом

"Мы должны более строгую позицию принять в отношении тех, кто использует запрещенные препараты, понимая, что финальная ответственность лежит на спортсмене и его враче", — сказал Медведев.

Он добавил, что ситуация с допинговым скандалом напоминает "бесконечный антироссийский сериал". По его словам, решение ВАДА в отношении РФ может быть сложным, но Минспорту дано указание "сражаться за всех спортсменов". Медведев также заметил, что это политизированная проблема: проблемы других стран в допинге "прячут под стол", а Россию "размазывают".

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"Разговор с Дмитрием Медведевым" - 2019
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